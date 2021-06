Espargaró admite que Aprilia no está para luchar por podios

El piloto de Granollers (Barcelona) se clasificó tercero para la parrilla de Sachsenring, en lo que fue el estreno de Aprilia en una primera fila en la era MotoGP. El catalán salió mejor que nadie y lideró prácticamente toda la primera vuelta de la carrera, antes de que Marc Márquez le adelantase justo antes de la entrada en meta.

Espargaró admite que cuando empezó a llover en los primeros compases no fue "tan valiente" como el ganador final, Marc Márquez, que fue capaz de rodar un segundo más rápido que el resto en la novena vuelta en condiciones delicadas.

A partir de ahí, el #41 fue perdiendo terreno hasta terminar séptimo, a 1,6 segundos del tercer clasificado, Fabio Quartararo.

"Estoy muy enfadado porque lo estoy intentando todo", dijo Espargaró después de la carrera. "Estoy contento en general, por el rendimiento del fin de semana. Al final de la carrera he podido tocar con la punta de los dedos a Fabio, que fue el último del podio. Pero no es suficiente. Quiero luchar por el podio, pero la realidad es que no estamos preparados, eso está claro".

"Podemos pensar en ello, podemos hablar de ello, pero tenemos que trabajar más. Lo he intentado todo. No diría que tuve mala suerte, porque a todos nos ha tocado lo mismo".

"He tenido un buen punto al principio siguiendo a Marc, me he sentido bastante cómodo detrás de él. Cuando ha empezado a llover no he sido tan valiente como él. Tuve un gran susto en la curva 8, casi me caigo, lo salvé. Entonces, decidí bajar un poco el ritmo y ahí perdí muchas opciones porque Marc se marchó", resumió.

Espargaró reconoce que esperaba mucho más que un séptimo puesto, pero dice que sus esperanzas quedaron anuladas por la falta de tracción frente a los pilotos que le rodeaban, lo que le puso en dificultades "con el tren trasero".

"Llegaremos a otro tipo de circuitos en los que el motor marcará la diferencia", dijo al ser preguntado por Motorsport.com sobre lo que necesita Aprilia para subir al podio. "[Pero] no hay excusas con el motor, el motor no era lo más importante en esta pista y pude seguir a Marc bastante bien porque no era un circuito realmente exigente con la potencia".

"He sufrido mucho sobre todo con la tracción. No se trata solo de tener un motor potente, sino de transmitir la potencia al asfalto, y no sé por qué especialmente en mitad de la curva cuando la moto está neutra no puedo seguirles. Ellos tienen un control que nosotros no tenemos en la parte de la electrónica en mitad de la curva, [es como] si pusieran un control de crucero en mitad de la curva y a mí me cuesta con la parte trasera, evitando el highside en cada curva".

"Sé que es MotoGP, sé que tengo que ir al límite en cada momento cuando me subo a la moto, pero quizá no tanto. El estrés es muy alto en las carreras".