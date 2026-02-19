Ir al contenido principal

Le Mans

La lista completa de inscriptos para las 24 Horas de Le Mans 2026

Consulta la lista completa de inscriptos para las 24 Horas de Le Mans 2026, la 94ª edición del clásico francés de resistencia y la prueba insignia del Campeonato Mundial de Resistencia 2026.

Rachit Thukral
Rachit Thukral
Edited:
Salida de las 24 Horas de Le Mans

Salida de las 24 Horas de Le Mans

Foto de: Rolex

No. equipo coche pilotos
HYPERCAR - 18 cars
7 Aston Martin Thor Team Aston Martin Valkyrie
8 Aston Martin Thor Team Aston Martin Valkyrie
Alex Riberas, Marco Sørensen, Roman De Angelis
7 Toyota Gazoo Racing Toyota GR010 Hybrid
8 Toyota Gazoo Racing Toyota GR010 Hybrid
Sébastien Buemi, Brendon Hartley, Ryo Hirakawa
12 Cadillac Hertz Team JOTA Cadillac V-Series.R
Alexander Lynn, William Stevens, Norman Nato
15 BMW M Team WRT BMW M Hybrid V8
17 Genesis Magma Racing Genesis GMR-001
André Lotterer, Luis Felipe Derani, Mathys Jaubert
19 Genesis Magma Racing Genesis GMR-001
Mathieu Jaminet, Paul-Loup Chatin, Daniel Juncadella
20 BMW M Team WRT BMW M Hybrid V8
35 Alpine Endurance Team Alpine A424
36 Alpine Endurance Team Alpine A424
38 Cadillac Hertz Team JOTA Cadillac V-Series.R
50 Ferrari AF Corse Ferrari 499P
51 Ferrari AF Corse Ferrari 499P
83 AF Corse Ferrari 499P
Yifei Ye, Robert Kubica, Phil Hanson
93 Peugeot TotalEnergies Peugeot 9X8
94 Peugeot TotalEnergies Peugeot 9X8
- Cadillac WTR Cadillac V-Series.R
LMP2      
- DKA Engineering Oreca 07-Gibson
- Crowdstrike Racing by APR Oreca 07-Gibson
George Kurtz, Alexander Quinn, TBA
- Proton Competition Oreca 07-Gibson
Jonas Ried, TBA, TBA
14 TDS Racing Oreca 07-Gibson
22 United Autosports Oreca 07-Gibson
Rasmus Lindh, Gregoire Saucy, Mikkel Jensen
24 Nielsen Racing Oreca 07-Gibson
Edward Pearson, TBA, TBA
25 Algarve Pro Racing Oreca 07-Gibson
Michael Jensen, Enzo Trulli, TBA
26 Vector Sport Oreca 07-Gibson
Ryan Cullen, Vladislav Lomko, Pietro Fittipaldi
- IDEC Sport Oreca 07-Gibson
Paul Lafargue, TBA, TBA
- Forestier Racing by Panis Oreca 07-Gibson
Louis Rousset, TBA, TBA
- Duqueine Team Oreca 07-Gibson
Doriane Pin, TBA, TBA
- CLX Motorsport Oreca 07-Gibson
Adrien Closmenil, Ian Aguilera, Theodor Jensen
- Inter Europol Competition Oreca 07-Gibson
Jakub Śmiechowski, Tom Dillmann, Nicholas Yelloly
- Proton Competition Oreca 07-Gibson
Christian Aust, TBA, TBA
48 RD Limited Oreca 07-Gibson
Fred Poordad, Romain Dumas, TBA
95 AO by TF Oreca 07-Gibson
PJ Hyett, Louis Delétraz, Dana Cameron
183 AF Corse Oreca 07-Gibson
François Perrodo, Matthieu Vaxiviere, TBA
222 United Autosports Oreca 07-Gibson
343 Inter Europol Competition Oreca 07-Gibson
Bijoy Garg, TBA, TBA
LMGT3      
- TF Sport Corvette Z06 LMGT3.R
Rui Ibrahim, TBA, TBA
- Garage 59 McLaren 720S LMGT3
Antares Au, Thomas Fleming, Marvin Kirchhöfer
13 AWA Autosport Corvette Z06 LMGT3.R
21 Vista AF Corse Ferrari 296 LMGT3
23 Heart of Racing Team Aston Martin Vantage
Gray Newell, TBA, TBA
27 Heart of Racing Team Aston Martin Vantage
Ian James, TBA, TBA
31 Team WRT BMW M4 LMGT3
33 TF Sport Corvette Z06 LMGT3.R
Ben Keating, Jonny Edgar, Nicky Catsburg
34 Racing Team Turkey by TF Corvette Z06 LMGT3.R
Salih Yoluç, TBA, Charlie Eastwood
54 Vista AF Corse Ferrari 296 LMGT3
- Kessel Racing Ferrari 296 LMGT3
- Garage 59 McLaren 720S LMGT3
Alexander West, Finn Gehrsitz, Benjamin Goethe
- Racing Spirit of Leman Aston Martin Vantage
Clement Mateu, Sébastien Baud, Valentin Hasse Clot
- Iron Lynx Mercedes-AMG LMGT3
Martin Berry, Rui Andrade, Matteo Martinelli
- Team Qatar by Iron Lynx Mercedes-AMG LMGT3
Abdulla Al-Khelaifi, Julian Hanses, Giuliano Alesi
62 Team WRT BMW M4 LMGT3
Anthony McIntosh, Parker Thompson, Dan Harper
- Kessel Racing Ferrari 296 LMGT3
Dustin Blattner, Lorenzo Patrese, Dennis Marschall
- Proton Competition Ford Mustang LMGT3
Eric Powell, Ben Tuck, Sebastian Priaulx
- Akkodis ASP Team Lexus RC F LMGT3
- Iron Lynx Mercedes-AMG LMGT3
- Akkodis ASP Team Lexus RC F LMGT3
- Proton Competition Ford Mustang LMGT3
Stefano Gattuso, Gianmarco Levorato, Logan Sargeant
- Manthey EMA Engineering Porsche 911 GT3 R
92 The Bend Manthey Porsche 911 GT3 R
150 Richard Mille AF Corse Ferrari 296 LMGT3

