"Ford vs. Ferrari", nominada al Oscar como Mejor Película

La película también ha sido nominada en tres categorías técnicas: mezcla de sonido, edición de sonido y montaje. La ceremonia tendrá lugar en Los Ángeles el 9 de febrero.

Dirigida por James Mangold, Ford vs. Ferrari se enfrenta a una fuerte competencia en la categoría de mejor película, donde sus rivales son El Irlandés, Jojo Rabbit, Joker, Mujercitas, Historia de un matriomonio, 1917, Once Upon a Time in Hollywood y Parásitos.

La película está protagonizada por Christian Bale, que hace del piloto Ken Miles y Matt Damon, que da vida al jefe del equipo Ford, Carroll Shelby. Narra la historia del intento de Ford por ganar las 24 Horas de Le Mans después de que Enzo Ferrari rechazara un intento de compra del fabricante italiano por parte de los estadounidenses.

Con genial respuesta tanto de los críticos como de los aficionados de las carreras, la película ya ha recibido algunos reconocimientos importantes. Bale fue nominado como mejor actor en los Globos de Oro, aunque no pudo ganar, y también fue seleccionado en los premios Screen Actors Guild, que se entregarán el 19 de enero.

La película también recibió nominaciones al BAFTA por edición, sonido y cinematografía, y los ganadores se anunciarán el 2 de febrero.

Las películas de automovilismo con acción en directo rara vez han sido premiadas en los Premios de la Academia, aunque Grand Prix (1966),de John Frankenheimer, recibió nominaciones al Oscar al mejor montaje, sonido y efectos de sonido , y ganó en las tres categorías.

La película de Tom Cruise de 1990, Días de trueno, fue nominada al mejor sonido, pero no ganó.

La película Rush, que en 2013 narró la rivalidad Niki Lauda/James Hunt, fue completamente ignorada por los Premios de la Academia. Sin embargo, fue nominada como Mejor Película (Drama) en los Globos de Oro y Mejor película británica en los BAFTA, con Daniel Bruhl, que interpretó a Niki Lauda, ​​nominado a mejor actor secundario en ambas. La película no ganó ninguno de esos premios importantes, pero logró un BAFTA a la mejor edición.

Le Mans 1971 de Steve McQueen recibió una nominación al Globo de Oro por la banda sonora de Michel Legrand y Al Pacino recibió una nominación a mejor actor por su papel como piloto de F1 en la película Un instante, una vida, de 1977.

En 2007, Cars fue nominada como mejor película de aminación en los Premios de la Academia, BAFTA y Globos de Oro, pero solo ganaron estos últimos. Las secuelas Cars 2 y Cars 3 no fueron reconocidas por los Oscar.

La aclamada Senna de 2012 ganó el mejor documental y la mejor edición en los BAFTA, pero no recibió ninguna nominación a los Oscar.