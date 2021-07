Vandoorne critica un aspecto "amateur" de la Fórmula E

El belga, sobre quien el jefe de Mercedes, Toto Wolff, considera que "merece estar en la Fórmula 1" en medio de rumores por un posible asiento en Williams para 2022, consiguió la pole en el ExCeL Centro el domingo y estaba controlando la carrera en la primera parte.

Pero Vandoorne perdió el liderato después de que Lucas di Grassi pasara por el pitlane durante un periodo de coche de seguridad y subiera siete puestos para salir en primera posición.

Vandoorne admitió estar "un poco confundido" cuando vio que el Audi apareció por delante, pero había asumido que estaba una vuelta abajo.

El piloto de Mercedes en la Fórmula E se vio más tarde despojado de la segunda posición -que hubiera supuesto la victoria después de que di Grassi recibiera una bandera negra por no cumplir una penalización- tras un considerable golpe del piloto de Nissan e.dams Oliver Rowland en la horquilla de la curva 10.

Rowland, que reconoció que su bloqueo de frenos fue "completamente culpa mía", había culpado a di Grassi de dar a Vandoorne opciones limitadas para cambiar su línea en la cerrada curva.

Pero Vandoorne negó el papel de di Grassi en la maniobra y, en cambio, explicó a Motorsport.com su dolor tras perder lo que para él era una esperada victoria. Ahora se encuentra en la 13° posición del campeonato antes de la ronda doble de final de temporada en agosto en Berlín.

"Me siento bastante mal, para ser sincero", dijo. "No puedo ocultarlo. Me duele mucho. Estás liderando la carrera, todo bajo control".

"Pero luego, obviamente, la historia con di Grassi fue un poco confusa al principio, pero para ser justos, eso no influye realmente en lo que pasó: el incidente con Ollie (por Rowland)".

"He hablado con Ollie y él asume plenamente la culpa. Dijo que estaba fuera de control. Nunca habría tomado la curva y bloqueó completamente los frenos".

"Hoy estaba volando. Podía sacar la diferencia cuando tenía que tomar los modos ataque. Todo estaba bajo control. Es muy frustrante".

"No hay nadie en el equipo a quien podamos culpar. Hoy hemos demostrado que yo era el más rápido en la pista".

Vandoorne inicialmente quedó con su coche completamente desacomodado por el golpe de Rowland y, tras colocar la marcha atrás, se reincorporó en la 16° posición.

Subió a la 12° posición en el momento de la bandera a cuadros, ayudado en parte por el accidente de última hora en la horquilla de la curva 10 entre Sam Bird y Norman Nato.

Vandoorne se clasificó finalmente en el puesto 15 tras recibir una penalización de cinco segundos por adelantar con bandera amarilla, pero apuntó a los estándares de la categoría después de que la pista quedara sembrada de carrocerías tras una serie de choques.

Vandoorne consideró que esto hizo que la Fórmula E pareciera "bastante amateur", según su valoración.

"Se sintió bastante amateur ahí fuera, viendo todas las carrocerías a la izquierda, a la derecha, al centro, en todas partes", dijo. "Parecía más unos autitos chocones que otra cosa".