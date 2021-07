Williams golpeado por perder sus primeros puntos ante Alonso

La decepción de Williams por el undécimo puesto en el Gran Premio de Austria en Spielberg es palpable, según el jefe del equipo y CEO Jost Capito, pero también es una buena señal. "La decepción está ahí, y estoy muy feliz de que todos estén decepcionados. Porque hace cuatro semanas todos hubieran aplaudido el undécimo lugar", dice el directivo.

El triplete de carreras en Francia y Austria provocó un cambio de humor en Williams. En las tres carreras el equipo estuvo cerca de conseguir puntos, aunque al final resultó con una cuenta en ceros.

"El duodécimo lugar en Francia fue fantástico. Estar decepcionado con el undécimo lugar ahora muestra el fuego del equipo y el entusiasmo que tiene ahora", dijo el director de la escudería Williams.

En el Red Bull Ring, Williams llegó a la mitad de la parrilla con George Russell durante los dos fines de semana. El británico, que puede llegar a Mercedes el próximo año se hizo mucha autopromoción, sobre todo cuando pasó a la Q3 el sábado. La última vez que un piloto de Williams llegó al último segmento de clasificación en el Gran Premio de Italia 2018 fue Lance Stroll.

"Si hubiéramos dicho antes del triplete de carreras que lo íbamos a lograr, todos hubieran dicho que estábamos locos. Ahora incluso estamos decepcionados. Creo que eso muestra el camino que llevamos como equipo", dijo Capito.

Y, sin embargo, las carreras también fueron una oportunidad perdida para marcar un hito en el campeonato de constructores. En el Gran Premio de Estiria de la semana pasada, Russell se retiró por una falla técnica mientras estaba en camino por los puntos. Una semana después, Russell estuvo cerca de finalizar décimo hasta antes de que Fernando Alonso lo desplazara.

Capito elogia el "fantástico trabajo" de Russell

El duelo y el impulso defensivo de Russell fueron "fantásticos", dijo Capito, quien no culpa a al piloto británico en absoluto por el resultado final. "No pudo mantener a Alonso detrás de él hasta el final, el auto simplemente fue mucho más rápido. Se podía porque cuando pasó a George abrió rápidamente la brecha”, explicó Capito.

Williams tuvo un momento de conmoción antes de la carrera cuando Russell informó problemas con la parte trasera de su vehículo camino a la parrilla de salida. Capito sospecha que también hubo algunos malos recuerdos de la semana anterior.

“Creo que se sentía un poco nervioso. No se nos mostró nada en los datos y no se vio nada cuando miramos el coche. Tampoco informó nada durante la carrera. No había nada allí", explicó Capito.

El propio Russell dijo después de la carrera que durante la carrera “se había acostumbrado al problema”.

¿La triste vida cotidiana en Silverstone?

Tras un mal comienzo de carrera, que provocó que Russell perdiera algunas plazas, el británico, a diferencia de la semana anterior, no pudo sacar el máximo partido a su estrategia. El salto al octavo puesto en el campeonato de constructores, pasando a Alfa Romeo, habría sido posible en estos dos fines de semana en Austria.

Ahora Williams está esperando la carrera de casa en Silverstone, donde la triste vida cotidiana podría esperar en la parte trasera de la parrilla. "Será muy difícil permanecer allí. Dependerá mucho de las condiciones climáticas. Todos saben que el viento en Silverstone puede ser muy complicado", expresó Capito.

“Con mucho viento esteremos en problemas. Si no hace mucho viento, podríamos tener la oportunidad de estar en algún lugar cerca de donde estuvimos aquí", finalizó.