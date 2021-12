Marko molesto por la absolución de Hamilton en Arabia

Antes del inicio de la clasificación del Gran Premio de Arabia Saudí, Lewis Hamilton fue llamado por los comisarios para una investigación por una supuesta doble infracción bajo condiciones de banderas amarillas acontecidas durante la tercera práctica libre.

Los comisarios absolvieron a Hamilton tras la investigación, pero Helmut Marko, asesor deportivo de Red Bull, confirmó a la televisora austriaca ServusTV que protestarían la decisión de las autoridades.

"Hemos recurrido esta decisión. Max fue penalizado con cinco posiciones en la parrilla de salida en Qatar, y aquí de repente el amarillo deja de serlo. Hay otra interpretación, pero esto no puede seguir así, con interpretaciones de forma tan arbitraria", aclaró el expiloto austriaco.

Motorsport.com pudo saber que oficialmente no se presentó ninguna protesta ante la FIA hasta la noche del sábado por la resolución sobre el siete veces campeón del mundo.

Hamilton compareció ante los comisarios antes de la clasificación en Arabia Saudí porque se sospechaba que el piloto de Mercedes no frenó lo suficiente durante una doble amarilla.

Sin embargo, los comisarios de carrera llegaron a la conclusión de que la señal luminosa en cuestión se había activado "inadvertidamente" y "durante menos de un segundo" en la curva 8. Hamilton no había recibido ninguna información sobre una zona en banderas amarillas, además no había ninguna bandera ondeada por parte de los oficiales de pista en la zona.

Sin embargo, Marko ve este incidente de forma muy diferente. "Era bandera amarilla, amarilla muy clara en la pantalla. El equipo debería haberle dado al menos un aviso. Hemos recurrido, pero ahora tenemos otras preocupaciones. Pero lo estamos siguiendo", dijo el austriaco tras la clasificación.

Sin embargo, el jefe del equipo, Christian Horner, tenía una opinión muy distinta sobre intentar apelar la decisión. "El problema es que, con una apelación, los mismos comisarios lo vuelven a mirar. Así que estoy seguro de que llegarán a la misma decisión", dijo.

La penalización de Verstappen en Qatar como precedente

Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B Photo by: Andy Hone / Motorsport Images

Lo que Red Bull cita como precedente es la sanción que recibió Max Verstappen en Qatar. Allí, el neerlandés había completado su vuelta al final de la clasificación sin reducir la velocidad, aunque un comisario había agitado una doble amarilla.

Sin embargo, no hubo ninguna señal oficial del control de la carrera ni señalamientos luminosos en amarillo. Sin embargo, los comisarios de Qatar sancionaron a Verstappen porque en su explicación apuntaron que el piloto debería haber visto las dobles banderas amarillas y reaccionar ante ellas.

El propio Hamilton admitió sobriamente que no había visto ninguna luz amarilla en el circuito de Yeda. "Sólo había una luz blanca en la curva 9, pero no amarilla. No vi ninguna luz amarilla. Tampoco había ningún coche parado en ningún sitio", dijo.

Verstappen, preguntado por la absolución, se limitó a decir: "En Qatar los comisarios fueron relativamente claros conmigo. Depende de los equipos".