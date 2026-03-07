Ir al contenido principal

Fórmula 1 GP de Australia

VIDEO: Verstappen choca y provoca una bandera roja en la clasificación de Australia

Max Verstappen chocó en la Q1 del Gran Premio de Australia..

Lydia Mee
Edited:
Accidente de Max Verstappen, Red Bull Racing

Max Verstappen, Red Bull Racing crash

La clasificación del Gran Premio de Australia fue interrumpida con bandera roja después de que el cuatro veces campeón del mundo de Fórmula 1 Max Verstappen chocara contra las barreras en la primera curva durante su vuelta rápida inicial.

Al frenar, el eje trasero se bloqueó, dejando al neerlandés sin control mientras se deslizaba sobre la grava y terminaba contra el muro. Afortunadamente, el piloto de Red Bull pudo salir del coche por sus propios medios.

"Sí", confirmó a Red Bull cuando le preguntaron si estaba bien. "El coche simplemente se bloqueó en el eje trasero. Fantástico".

Aunque Verstappen confirmó a Red Bull que estaba bien, se lo vio sacudiendo la mano y la muñeca. Las repeticiones mostraron que no soltó las manos del volante en el impacto. Probablemente visitará el centro médico como medida de precaución.

 
Accidente de Max Verstappen, Red Bull Racing

Accidente de Max Verstappen, Red Bull Racing

Photo by: Paul Crock / AFP via Getty Images

El ex piloto y analista de Sky Sports F1 Martin Brundle explicó que no fue un error del piloto lo que causó el accidente.

"Eso no es un error del piloto", dijo el británico. "Iba a decir: '¿Con qué frecuencia ves a Max Verstappen simplemente cometer un error fundamental?' Ha pisado el freno y simplemente se bloqueó el eje trasero. Ya no puedes tirar del freno de mano en los coches modernos; en los más antiguos sí podías".

Si bien el accidente fue claramente lo último que necesitaba Verstappen, la interrupción permitió que el piloto de Mercedes Kimi Antonelli pudiera salir a pista para los siete minutos restantes de la Q1. Después de sufrir un fuerte accidente durante la FP3 más temprano hoy, parecía poco probable que el equipo de Brackley pudiera reparar el coche del italiano a tiempo.

