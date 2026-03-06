Aston Martin y Honda se encuentran hoy en una situación crítica, por decirlo de alguna manera. Pero la raíz de los problemas que proliferan en este inicio de la temporada 2026 de Fórmula 1, al menos de aquellos que pueden atribuirse a Honda, parece remontarse en realidad a los años del regreso al primer plano deportivo del fabricante japonés. Una situación que Aston ignoraba, según reveló Adrian Newey.

Después de unas pruebas invernales que comenzaron con retraso y terminaron de forma anticipada, Aston Martin se vio obligada, a medida que se acercaba la temporada, a reconocer la magnitud de sus dificultades. El problema más "visible" es evidentemente la vibración del motor que afecta al AMR26, pero no es el único.

Tras la primera práctica libre del Gran Premio de Australia, el equipo de Silverstone indicó, por medio de su director Adrian Newey, que también habían aparecido problemas de comunicación entre la batería y su sistema de gestión, además del hecho de que ya no dispone de baterías de repuesto cuando todavía quedaban, en el momento de sus declaraciones, tres sesiones completas por disputar antes de la carrera del domingo.

Teniendo en cuenta que el reglamento de motores se conoce, en líneas generales, desde 2022, ¿cómo se llegó a esta situación en Honda? El fabricante japonés ya había vivido un período particularmente difícil durante su regreso a la F1 entre 2015 y 2017, pero lo que vino después había sido mucho mejor.

La colaboración con los equipos de Red Bull había visto al fabricante renacer tanto en rendimiento como en fiabilidad, ayudando a Max Verstappen a conquistar sus cuatro títulos mundiales (entre 2021 y 2024) y a Red Bull Racing a ganar dos campeonatos adicionales de constructores (2022 y 2023).

Sobre la base de estos éxitos y del hecho de que el motor Honda se había convertido claramente en una de las referencias al final de la era anterior, muchos creían que una alianza con Aston Martin solo podía comenzar con el pie derecho.

Sin embargo, no se tenía en cuenta que, entre bastidores, cuando Honda anunció oficialmente su salida de la disciplina para finales de 2021, a pesar de que el fabricante siguió suministrando unidades de potencia a Red Bull hasta 2025, aquello vino acompañado de decisiones internas que cambiaron el rostro del programa de motores.

Aunque Honda, con unidades de potencia primero con la marca "RBPT" y luego "Honda RBPT", encadenaba éxitos con Red Bull en 2022 y 2023, el constructor vivía en realidad al mismo tiempo un desmantelamiento y luego una reconstrucción de su departamento de motores.

Un departamento de motores parcialmente disuelto desde 2021

El trabajo en el Aston Martin AMR26 de Fernando Alonso en Melbourne, bajo la mirada de un ingeniero de Honda (de blanco). Photo by: Getty Images

Consultado sobre la paradoja entre el rendimiento mostrado por Honda en la primera mitad de la década de 2020 y el catastrófico inicio de temporada 2026, Adrian Newey explicó la historia del departamento de motores de Honda tras la decisión inicial de abandonar la Fórmula 1.

"Es importante recordar un poco la historia", explicó el ingeniero británico en conferencia de prensa este viernes. "Honda se retiró a finales de 2021. Luego regresaron a la disciplina —en cierto modo— a finales de 2022, es decir, después de aproximadamente un año de ausencia".

"Cuando se reorganizaron, gran parte del grupo original —esto ahora se hace evidente— había sido disuelto y se había ido a trabajar en paneles solares u otras cosas, por lo que muchos miembros del grupo reorganizado son en realidad novatos en Fórmula 1. No aportaron la experiencia que habían adquirido anteriormente".

"Además, cuando regresaron en 2023, era el primer año de introducción del límite presupuestario para los motores, por lo que todos sus rivales habían seguido desarrollando los equipos existentes de manera continua y sin límite presupuestario durante los años 2021 y 2022".

"[Honda] volvió con, digamos, solo el 30% de su equipo original, y hoy, en la era del límite presupuestario, partieron con una gran desventaja y, lamentablemente, les ha costado ponerse al día".

Aston Martin no estaba al tanto en el momento del acuerdo con Honda

Lawrence Stroll le da la mano a Koji Watanabe, el presidente de Honda Racing Corporation. Photo by: Motorsport.com Japan

La pregunta natural, una vez explicado todo esto, era por supuesto hasta qué punto Aston Martin era consciente de esta situación cuando se firmó el acuerdo con Honda, antes de que se anunciara en mayo de 2023.

En aquel momento, la dirección deportiva de Honda se había mostrado tranquilizadora, con palabras que, en retrospectiva, inevitablemente suenan diferentes. "Hasta marzo de 2022, estábamos plenamente comprometidos con la evaluación del desarrollo de las unidades de potencia hasta finales de ese mismo año. Por lo tanto, contábamos con todo el personal. Sin embargo, posteriormente fueron asignados a diferentes proyectos de neutralidad de carbono. Así que el personal encargado del desarrollo comenzó a disminuir a partir de abril de 2022", había declarado Koji Watanabe, jefe de Honda Racing Corporation, a principios de junio de 2023.

"En abril de 2022 se creó una nueva empresa llamada Honda Racing Corporation. Es la compañía dedicada al deporte motor. Continuó con los estudios y el desarrollo de tecnologías para las cuatro ruedas y comenzamos los estudios relacionados con el nuevo reglamento. Por lo tanto, no creemos haber perdido demasiado en esa etapa al retirarnos de la Fórmula 1".

Sin embargo, cuando este viernes se le preguntó a Adrian Newey si Aston Martin tenía conocimiento de la falta de experiencia en Fórmula 1 del departamento de motores reorganizado cuando se firmó el acuerdo con Honda —época en la que él todavía no formaba parte del equipo—, respondió: "No, no era el caso".

"Realmente no tomamos conciencia de ello hasta el pasado noviembre, cuando Lawrence [Stroll, propietario de Aston Martin], Andy Cowell [en ese momento director del equipo de F1] y yo fuimos a Tokio para discutir los rumores que comenzaban a circular de que no alcanzarían su objetivo inicial de potencia para la primera carrera".

"Y de esa reunión quedó claro que muy pocos miembros del personal original habían regresado cuando la actividad se reanudó, así que la respuesta es no".