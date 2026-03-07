Ir al contenido principal

Sign up for free

  • Get quick access to your favorite articles

  • Manage alerts on breaking news and favorite drivers

  • Make your voice heard with article commenting.

Crónica de entrenamientos
Fórmula 1 GP de Australia

Russell asusta en el final de la FP3 en Australia, con Colapinto 16° y Checo Pérez al fondo

George Russell, con Mercedes, lideró la FP3 para el GP de Australia de F1 2026 por seis décimas de diferencia sobre Lewis Hamilton, de Ferrari, tras un fuerte accidente de su compañero, Andrea Kimi Antonelli. Franco Colapinto terminó 16° y Checo Pérez fue último entre los pilotos que marcaron tiempos.

Federico Faturos
Federico Faturos
Edited:
George Russell, Mercedes

George Russell, Mercedes

Foto de: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

Mercedes tuvo cara y cruz en los minutos finales de la tercera práctica libre de la F1 en el circuito de Albert Park, en Melbourne.

Andrea Kimi Antonelli protagonizó un fuerte choque que destrozó su monoplaza y motivó una bandera roja, mientras que George Russell marcó el mejor tiempo en lo que va del fin de semana cuando la sesión se reinició con apenas un par de minutos por delante.

Russell registró una vuelta de 1m19s053 con la que le sacó 0s616 a Lewis Hamilton y 0s774 a Charles Leclerc, con los pilotos de Ferrari terminando como escoltas del británico.

La cuarta posición quedó en poder de Oscar Piastri, pero el australiano de McLaren se ubicó a un segundo de lo hecho por Russell, mientras que Isack Hadjar superó a Max Verstappen en el duelo interno de Red Bull, que completaron las seis primeras posiciones.

También lee:

Antonelli terminó séptimo con el tiempo que tenía antes del choque, mientras que Lando Norris apenas fue octavo, a 1s390 de la cima.

Las diez primeras posiciones las completaron Gabriel Bortoleto, de Audi, y Oliver Bearman, de Haas.

Franco Colapinto finalizó en la 16° posición, justo detrás de su compañero en Alpine, Pierre Gasly, con un registro de 1m21s413. Por su parte, Sergio Pérez se ubicó 20°, pero a cinco segundos, con un tiempo conseguido temprano en la sesión, sin mejorar en el final.

Así se desarrolló la FP3 del Gran Premio de Australia:

Franco Colapinto, Alpine

Franco Colapinto, Alpine

Photo by: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

La tercera y última práctica libre del GP de Australia arrancó con 20 minutos de demora por la necesidad de realizar reparaciones en las barreras de la curva 5 debido a un fuerte accidente durante la carrera de Fórmula 3.

Franco Colapinto fue el primero en salir a la pista del Albert Park al volante de su Alpine A526, seguido de Sergio Pérez en el Cadillac MAC-26. El argentino comenzó con una vuelta de 1m24s222 con neumáticos duros -los C3 de Pirelli- y el mexicano giró en 1m25s722 con los medios, que este fin de semana son los C4.

Lewis Hamilton arrancó con los neumáticos blandos -C5 de Pirelli- y se puso al frente con una serie de vueltas rápidas hasta llegar a 1m20s572. Colapinto mejoró su marca a 1m23s071 y Pérez a 1m24s397 poco antes de que Carlos Sainz se quedara detenido en la entrada del carril de pits al perder potencia en su Williams con motor Mercedes, lo que motivó un Virtual Safety Car.

El piloto español permaneció en el coche durante unos minutos para intentar retomar la marcha, pero no tuvo éxito y tuvo que abandonar el Williams, lo que lo dejó fuera de la tercera práctica y causó una bandera roja.

La bandera verde regresó más de diez minutos después de la detención de Sainz y rápidamente prácticamente todos los pilotos salieron a pista para intentar recuperar el tiempo perdido.

Andrea Kimi Antonelli se colocó al frente con una vuelta de 1m20s234 con neumáticos blandos usados, pero Charles Leclerc primero -con 1m20s271- y Hamilton luego -con 1m20s176- colocaron a Ferrari en un 1-2 parcial, ambos también con un juego de C5 usados.

Sergio Pérez, Cadillac Racing

Sergio Pérez, Cadillac Racing

Photo by: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

A 25 minutos del final, el piloto local y el más rápido de la FP2 del viernes, Oscar Piastri, tomó el primer lugar con un tiempo de 1m20s164, con el que relegó a Hamilton por apenas 12 milésimas con blandos nuevos, mientras que Lando Norris era apenas 12° en el orden, a 0s999 de su compañero.

Leclerc luego se colocó al frente con una vuelta de 1m19s827 con blandos usados para alejarse más de tres décimas en lo que hasta entonces era un clasificador apretado en las primeras posiciones, seguido de Piastri, Hamilton, Antonelli, Verstappen y un sorprendente Gabriel Bortoleto.

A 13 minutos de terminar la FP3, Antonelli protagonizó un fuerte accidente a la salida de la curva 2 y provocó una bandera roja que detuvo los simulacros de clasificación que estaban comenzando varios pilotos, entre ellos su compañero George Russell.

El italiano había comenzado su propia vuelta rápida cuando perdió el control del Mercedes al irse apenas ancho en el bordillo interno, con lo que fue a golpear con fuerza contra las defensas a un lado y al otro de la pista. Afortunadamente, Antonelli se bajó por sus propios medios, pero el coche sufrió grandes daños.

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Photo by: Mark Thompson / Getty Images

La bandera verde regresó con cuatro minutos por delante, lo que provocó un amontonamiento de coches en el pitlane para aprovechar el poco tiempo restante y realizar una última vuelta rápida antes de la clasificación.

Russell se despachó con una gran marca de 1m19s053 para liderar la sesión sobre los Ferrari de Hamilton y Leclerc, que terminaron a seis y siete décimas, respectivamente.

Piastri se ubicó cuarto, a un segundo de diferencia del piloto de Mercedes, con Hajdar delante de Verstappen para completar las seis primeras posiciones.

Colapinto logró un tiempo de 1m21s413 sobre el final para ubicarse 16°, justo detrás de su compañero Pierre Gasly, mientras que Checo Pérez terminó 20° y último entre los pilotos con tiempos al no mejorar su marca en el final.

La actividad del Gran Premio de Australia de F1 continuará con la sesión de clasificación. Ingrese aquí para conocer los horarios en Latinoamérica.

Fórmula 1 - Gran Premio de Australia - Resultados

EL3

Todas las estadísticas
Cla Piloto # Chasis Motor Vueltas Tiempo Intervalo Neumáticos Km/h
1 United Kingdom G. Russell Mercedes 63 Mercedes Mercedes 23

1'19.053

S 240.355
2 United Kingdom L. Hamilton Ferrari 44 Ferrari Ferrari 22

+0.616

1'19.669

0.616 S 238.496
3 Monaco C. Leclerc Ferrari 16 Ferrari Ferrari 20

+0.774

1'19.827

0.158 S 238.024
4 Australia O. Piastri McLaren 81 McLaren Mercedes 17

+1.034

1'20.087

0.260 S 237.251
5 France I. Hadjar Red Bull 6 Red Bull Red Bull 15

+1.084

1'20.137

0.050 S 237.103
6 Netherlands M. Verstappen Red Bull 3 Red Bull Red Bull 15

+1.144

1'20.197

0.060 S 236.926
7 Italy A. Antonelli Mercedes 12 Mercedes Mercedes 18

+1.271

1'20.324

0.127 S 236.551
8 United Kingdom L. Norris McLaren 1 McLaren Mercedes 22

+1.390

1'20.443

0.119 S 236.202
9 Brazil G. Bortoleto Audi 5 Audi Audi 19

+1.406

1'20.459

0.016 S 236.155
10 United Kingdom O. Bearman Haas F1 87 Haas Ferrari 18

+1.725

1'20.778

0.319 S 235.222
11 United Kingdom A. Lindblad Racing Bulls 41 RB Red Bull 15

+1.785

1'20.838

0.060 S 235.047
12 New Zealand L. Lawson Racing Bulls 30 RB Red Bull 13

+1.837

1'20.890

0.052 H 234.896
13 France E. Ocon Haas F1 31 Haas Ferrari 19

+1.930

1'20.983

0.093 S 234.627
14 Germany N. Hulkenberg Audi 27 Audi Audi 22

+2.014

1'21.067

0.084 S 234.383
15 France P. Gasly Alpine 10 Alpine Mercedes 26

+2.018

1'21.071

0.004 S 234.372
16 Argentina F. Colapinto Alpine 43 Alpine Mercedes 22

+2.360

1'21.413

0.342 S 233.387
17 Thailand A. Albon Williams 23 Williams Mercedes 17

+2.611

1'21.664

0.251 S 232.670
18 Spain F. Alonso Aston Martin 14 Aston Martin Honda 20

+3.667

1'22.720

1.056 S 229.700
19 Finland V. Bottas Cadillac 77 Cadillac Ferrari 12

+4.461

1'23.514

0.794 S 227.516
20 Mexico S. Pérez Cadillac 11 Cadillac Ferrari 21

+5.344

1'24.397

0.883 M 225.135
21 Spain C. Sainz Williams 55 Williams Mercedes 1

22 Canada L. Stroll Aston Martin 18 Aston Martin Honda 0

Ver los resultados completos
Más de la Fórmula 1:

Share Or Save This Story

Artículo siguiente VIDEO: Antonelli sufre un violento accidente en la FP3 en Australia

Top Comments

More from
Federico Faturos

La FIA explica la sanción a Franco Colapinto en el Gran Premio de Australia de F1

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Australia
La FIA explica la sanción a Franco Colapinto en el Gran Premio de Australia de F1

Colapinto: "Tuve muchísima suerte con Lawson en la largada"

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Australia
Colapinto: "Tuve muchísima suerte con Lawson en la largada"

VIDEO: La impresionante salvada de Colapinto y la reacción de Russell

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Australia
VIDEO: La impresionante salvada de Colapinto y la reacción de Russell

Últimas noticias

Verstappen pide a la FIA que tome medidas contra las normas de la F1 para 2026

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP de Australia
Verstappen pide a la FIA que tome medidas contra las normas de la F1 para 2026

FIA explica por qué la defensa de Checo Pérez ante Lawson fue legal en Australia

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP de Australia
FIA explica por qué la defensa de Checo Pérez ante Lawson fue legal en Australia

Russell: "No tenía nada en la batería" para defenderse de Leclerc en la largada

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP de Australia
Russell: "No tenía nada en la batería" para defenderse de Leclerc en la largada

La FIA explica la sanción a Franco Colapinto en el Gran Premio de Australia de F1

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP de Australia
La FIA explica la sanción a Franco Colapinto en el Gran Premio de Australia de F1