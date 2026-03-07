El revuelo generado por el equipo Aston Martin de Fórmula 1 en la conferencia de prensa celebrada el jueves por la mañana en el paddock de Melbourne tiene un propósito.

Adrian Newey y el presidente de Honda Racing Corporation, Koji Watanabe, dijeron a los medios que las vibraciones generadas por el V6 de Honda son tan intensas que incluso afectan a los pilotos.

"La unidad de potencia es la fuente de las vibraciones", dijo el jefe del equipo Aston, Newey, "y en este momento no podemos hacer nada para limitar este efecto. El aspecto más preocupante es que las vibraciones se transmiten a los dedos del piloto, con el riesgo de causar daños permanentes en los nervios de sus manos".

Estas declaraciones resultaron sorprendentes: cuando se trata de problemas, los equipos suelen estar dispuestos a negar incluso lo evidente. Entonces, ¿por qué Newey quiso destacar la gravedad de un tema tan sensible como la seguridad?

Nada ocurre por casualidad.

El primer hecho es que Honda tendrá que hacer cambios significativos en su proyecto de motor y, con la normativa actualmente en vigor, el problema no es solo de naturaleza técnica. El primer paso será obtener la autorización de la FIA para comenzar a trabajar por motivos de fiabilidad, y esto no debería ser difícil.

Sin embargo, el trabajo necesario para mejorar el rendimiento será diferente. A partir de este año, la normativa de unidades de potencia ofrece la posibilidad de utilizar ADUO (Additional Development and Upgrade Opportunities), lo que permite a los fabricantes de motores con dificultades realizar cambios en sus diseños.

Pero existe un problema importante en el caso de Honda, ya que el primer intervalo de evaluación fijado por la FIA es después de la sexta carrera de 2026, actualmente programada para Miami del 1 al 3 de mayo. Aunque, si los grandes premios de Bahréin y Arabia Saudita se cancelan debido al conflicto en curso entre Estados Unidos, Israel e Irán, entonces la sexta ronda sería Mónaco en junio.

Fernando Alonso, Aston Martin Racing Photo by: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

También hay otro aspecto relacionado con el límite presupuestario que regula a los fabricantes de unidades de potencia. Además de horas extra en los bancos de pruebas, el ADUO permite contar con un presupuesto adicional por encima del tope de gasto.

Sin embargo, en el caso de Honda, la perspectiva es que tendrá que intervenir en el proyecto de una manera mucho más incisiva, yendo mucho más allá de los costos de dos medidas correctivas permitidas por la normativa en caso de un déficit de rendimiento superior al 4%.

La alarma lanzada por Honda y Aston Martin, por lo tanto, tiene como objetivo ejercer presión sobre la FIA.

Por un lado, está la necesidad de poder contar con un aumento significativo del presupuesto para iniciar intervenciones importantes en el proyecto y, por otro, el intento de adelantar el calendario. La normativa es clara, pero invocar motivos de seguridad podría empujar al organismo rector a hacer una excepción.

El deseo de Aston de crear un caso excepcional también quedó en evidencia durante la conferencia de prensa de jefes de equipo del viernes, a la que asistió Newey.

"Dadas nuestras numerosas fallas de batería, la situación es bastante alarmante", dijo. "Esperamos poder atravesar el fin de semana con ambos coches en la parrilla, pero en este momento es muy difícil estar seguros".