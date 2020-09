Vettel: simplemente no pude mejorar más

Ni siquiera el circuito de Mugello le sonrió a Sebastian Vettel quien quedó eliminado en la Q2 del Gran Premio de la Toscana, lo cual se suma a las decepcionantes actuaciones en las clasificaciones de Spa y Monza.

El cuatro veces campeón del mundo registró una vuelta de 1m16.858s en la Q2, quedando detrás de Kimi Raikkonen y Daniil Kvyat.

En comparación con el rendimiento ofrecido por su compañero Charles Leclerc (5º gracias a la bandera amarilla provocada por Ocon en la ronda final) la sesión de cuatro veces campeón del mundo demostró que aún no tiene la confianza con el SF1000.

"Sabía que sería difícil entrar en la Q3 pero el primer intento en la Q1 fue bastante bueno y también el segundo, a pesar del error que cometí al principio de la vuelta. A partir de ese instante no pude mejorar más”.

Durante la jornada del viernes Vettel se quejó de un balance general complicado, pero confiaba en que sus mecánicos e ingenieros serían capaces de encontrar un avance. Sin embargo, los esfuerzos de su personal no fueron suficientes para darle al alemán un monoplaza adaptado a su estilo de conducción.

"Tenemos que entender por qué no he sido capaz de progresar, pero hasta ahora no he conseguido conducir el coche como me gustaría. Estamos tratando de dar un paso a la vez, y hoy conseguimos poco progreso”.

De esta forma, Vettel tendrá que hacer una remontada desde la posición 14 en un circuito complicado para los adelantamientos, donde la única opción de adelantar es en la frenada de San Donato con la ayuda del DRS.

"Mañana será una carrera difícil pero, intentaremos mantener un buen ritmo. No puedo decir si será fácil o no de adelantar, ya que nunca ha corrido aquí. En este momento es complicado hacer una predicción".

