Vettel siente que le faltaron 100 vueltas con Aston Martin

El tetracampeón cerró su programa con su nuevo equipo el domingo, dando 56 vueltas para acabar con el segundo tiempo más lento del día.

Después de las tres sesiones, Vettel fue el piloto que menos vueltas completó, 117, solo por delante del piloto de pruebas de Williams, Roy Nissany, con 83.

Cuando se le preguntó por la distancia que le separaba del programa previsto, el alemán dijo: “¡100 vueltas! Obviamente, me hubiera gustado hacer más kilómetros. Eso es lo principal”.

"Así que hoy ha sido un día muy ajetreado y he intentado aprovechar el tiempo en pista, lo cual me ha parecido muy positivo y he aprendido muchas cosas, así que ahora, obviamente, se trata de recordar todas estas cosas y darles respuesta de cara al futuro”.

"Como he dicho, en general son probablemente 100 vueltas que me faltan, así que probablemente algo similar le ocurre a Lance [Stroll]. Ninguno, obviamente, no conseguimos lo que queríamos. Pero no es un gran problema, es lo que hay y tenemos que seguir adelante”.

El equipo Aston Martin también fue el segundo que menos kilometraje sumó en estos tres días de pretemporada, curiosamente, solo por delante de Mercedes.

Vettel dijo que era más importante entender el coche con más kilometraje que tratar de encontrar los límites con una vuelta rápida, después de haber terminado a seis segundos del ritmo en el último día de pruebas.

"Más importante que una vuelta es entender realmente el coche y para eso", dijo. "Creo que hacer cada vez más vueltas ayuda. Así que luego hacer una vuelta rápida es solo poner las cosas juntas, o las lecciones que se aprenden, así que no estoy preocupado por eso”.

"Obviamente, es una casilla que no hemos marcado. Estoy seguro de que cuando llegue el fin de semana de la carrera y la clasificación lo veremos, y la primera carrera es la primera carrera y si sucede como está previsto, entonces hay otras 22 que vendrán después de esa. Hay un montón de tiempo y será un año muy ajetreado, así que trataremos de empezar bien”.

"Tuvimos una pretemporada mixta con algunos contratiempos".

El piloto alemán dijo que era imposible juzgar dónde está Aston Martin en este momento, pero admitió que todavía tienen una "curva de aprendizaje empinada" por delante.

"¿Dónde estamos? Creo que es muy difícil decirlo en términos de competitividad. No hemos hecho muchas tandas que probablemente sean iguales a las de otras personas para poder comparar”, apuntó.

"Pero no creo que eso sea demasiado importante, porque de todos modos lo sabremos dentro de dos semanas, así que todo lo que venga a partir de ahora es bueno para vosotros… dos semanas de especulación”.

"Tenemos que aprender, obviamente, mucho sobre el coche todavía cuando se trata de la puesta a punto y demás, pero creo que todo el mundo está en la misma situación. Con tres días de test, es imposible lograrlo todo”.

"Así que, sí, creo que para nosotros las dos primeras carreras serán, especialmente para mí, una curva de aprendizaje muy pronunciada, pero partiremos de ahí".

