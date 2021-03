Todos los números de las pruebas de la F1 2021 en Bahréin

Tratar de comparar el rendimiento en las pretemporadas de la Fórmula 1 siempre es una quimera. En primer lugar, porque desconocemos las cargas de combustible de cada equipo, y en segundo, porque tampoco sabemos cuánto se han podido estar reservando para no levantar sospechas.

No obstante, la fiabilidad es algo más tangible estos días, a pesar de que los test de la F1 2021 se hayan reducido a solo tres jornadas de ocho horas cada una en el circuito de Sakhir en Bahréin.

Los datos que hemos recopilado después de que acabara la última sesión el domingo –donde Max Verstappen fue el más rápido (1:28.960), aunque a 1,7 segundos de la pole position de Lewis Hamilton en el GP de Bahréin 2020–, permiten sacar algunas conclusiones interesantes.

Lo cierto es que es bastante sorprendente ver qué equipos lideran la tabla de vueltas completadas (y por tanto kilómetros) de la pretemporada 2021. Son precisamente dos escuderías de mitad baja de parrilla, según los resultados de 2020, quienes se han coronado como las más fiables estos tres días.

Vueltas y kilómetros por equipo

Alfa Romeo y Alpha Tauri empataron a número de vueltas en Bahréin

Alfa Romeo y Alpha Tauri empataron a número de vueltas en Bahréin, pero, entre sus pilotos, Pierre Gasly fue el que más trabajo completó estos días. Para tratar de explicar este fenómeno hay que subrayar que ninguno de los dos equipos cambia de motorista y que su diseños parecen ser continuistas sobre el papel.

No obstante, ambos tienen mérito, ya que han superado con creces a sus respectivas estructuras oficiales (Ferrari y Red Bull, respectivamente), de los que siempre se espera un plus de excelencia. Lo de Alfa Romeo es especialmente destacable, ya que hace 12 meses fueron los segundos que menos giros completaron, y en esta ocasión han sumado casi 200 kilómetros más por día que entonces (761 vs 570).

Ferrari, el tercero en discordia, también ha mejorado notablemente respecto a 2020, y no solo porque su motor ahora, según sus directivos, haya dado un salto hacia delante, sino porque han completado 70 km más por día que hace un año y han superado con creces a los rivales que tienen en el punto de mira: Red Bull y Mercedes.

Estos últimos, absolutos dominadores de la F1 en la era V6 turbo híbrida, nos han dejado con muchas dudas, que serán resueltas en dos semanas. Tuvieron problemas con la caja de cambios el primer día y con la estabilidad general del coche desde entonces. Sea como fuere, han sido los que menos kilómetros han sumado en la pretemporada, con solo 1645,248 (un 22% menos por día que en 2020).

Hasta dónde llega el alcance de sus inconvenientes, es complicado de decir, pero las declaraciones de su director de ingeniería en pista, tienen cierto tinte de farol si revisamos los antecedentes del equipo.

Lo que también queda claro es que todos, menos Red Bull, Aston Martin y Mercedes han rodado más de media estos días en Bahréin de lo que lo hicieron en Barcelona hace 12 meses, a pesar de que la tormenta de arena del viernes pareció complicar la situación.

Los equipos con más vueltas y kilómetros de los test de la F1 2021 en Bahréin

Pos. Equipo Vueltas Kilómetros Km/día Km/día 2020 1 Alfa Romeo 422 2283,864 761,288 570,166 2 AlphaTauri 422 2283,864 761,288 596,66 3 Ferrari 404 2186,448 728,816 654,833 4 Alpine 396 2143,152 714,384 576,5 5 Haas 394 2132,328 710,776 503,5 6 Williams 373 2017,676 672,558 571,833 7 McLaren 369 1997,028 665,676 622,166 8 Red Bull 327 1769,724 589,908 605,166 9 Aston Martin 314 1699,368 566,456 606,666 10 Mercedes 304 1645,248 548,416 700,5

En cuanto a los pilotos, también sorprenden los tres más consistentes: un veterano, un recién llegado y un piloto al que bajaron de equipo a mitad de una temporada. Los dos pilotos que ocupan las dos últimas posiciones tienen razones diversas para estar ahí: uno, por la falta de fiabilidad increíble de su nueva escudería; el otro, porque solo rodó un día.

Vueltas y kilómetros por piloto

Pierre Gasly se marcha de estos test con una sonrisa de oreja a oreja

Pierre Gasly se marcha de estos test con una sonrisa de oreja a oreja tras completar el equivalente a cuatro grandes premios, aunque en la tabla de tiempos global, su nuevo compañero, el debutante Tsunoda, le ha superado por 1,4 segundos con el mismo neumático. El francés ha sumado casi 50 km más que el siguiente piloto, Kimi Raikkonen, que a sus 41 años sigue en plena forma y se va con la friolera de 1239 km en su haber.

El díscolo rookie Nikita Mazepin fue el tercero en discordia, tras dar una vuelta más que Charles Leclerc, que también se puso el mono de trabajo desde el primer día. Precisamente, es Fernando Alonso, que tuvo que esperar al sábado para estrenarse en el Alpine A521 quien cierra el top 5, con 1114,87 kilómetros a sus espaldas (más de tres grandes premios).

Por detrás, Roy Nissany, probador de Williams, solo completó 83 vueltas en su único día a los mandos del FW43B. Pero Sebastian Vettel no tuvo un buen inicio de relación con Aston Martin, a quienes espera ayudar a alcanzar a los de arriba. El alemán sufrió mil y un problemas en su AMR21 y se quedó con menos de la mitad de kilómetros que Gasly.

El siguiente, Nicholas Latifi, pudo dar 80 km más que él... a pesar de rodar solo el sábado. Y después vienen los dos pilotos de Mercedes.

¿Hasta dónde llegará la influencia de estos tres días? ¿Podrá Mercedes rehacerse y volver a golpear con puño de hierro en el mismo escenario dentro de dos semanas? ¿Tan mal está Aston Martin? ¿Podrá Ferrari luchar por el top 3? ¿Y Alpine?

Habrá que esperar al GP de Bahréin (26-28 de marzo) para resolver algunas de estas incógnitas.

Los pilotos con más vueltas y kilómetros de los test de la F1 2021 en Bahréin

Pos. Piloto Equipo Vueltas Kilómetros 1 Pierre Gasly AlphaTauri 237 1282,644 2 Kimi Raikkonen Alfa Romeo 229 1239,348 3 Nikita Mazepin Haas 213 1152,756 4 Charles Leclerc Ferrari 212 1147,344 5 Fernando Alonso Alpine 206 1114,872 6 Max Verstappen Red Bull 203 1098,636 7 Lance Stroll Aston Martin 197 1066, 164 8 Antonio Giovinazzi Alfa Romeo 193 1049, 928 9 Carlos Sainz Ferrari 192 1039,104 10 Esteban Ocon Alpine 190 1028,28 11 Yuki Tsunoda AlphaTauri 185 1001,22 12 Mick Schumacher Haas 181 979,572 13 Daniel Ricciardo McLaren 173 935,476 14 Sergio Pérez Red Bull 166 898,392 15 George Russell Williams 158 855,096 16 Lando Norris McLaren 154 833,448 17 Lewis Hamilton Mercedes 154 833,448 18 Valtteri Bottas Mercedes 150 811,8 19 Nicholas Latifi Williams 132 714,384 20 Sebastian Vettel Aston Martin 117 633,204 21 Roy Nissany Williams 83 449,196 Vueltas / kilómetros por motorista en los test de la F1 2021 en Bahréin Motor Día 1 Día 2 Día 3 Total Media vueltas/equipo Kilómetros totales Equivalencia en GP (57 v.) Mercedes 319 433 566 1318 329,5 7133,016 23,12 Ferrari 332 418 470 1220 407 2202,684 21,40 Honda 250 261 280 791 395,5 2140,446 13,88 Renault 129 128 139 396 396 2143,152 6,95