Vettel: el dinero es el que decide el calendario de la Fórmula 1

La Fórmula 1 no ha podido organizar carreras en un país tan importante como Alemania últimamente, y parece que la carrera no va a volver al calendario a corto plazo con la llegada de nuevas sedes al calendario en los próximos años.

A pesar de la presencia de un importante fabricante alemán en la parrilla como Mercedes, así como de dos pilotos: el cuatro veces campeón del mundo Sebastian Vettel y [hijo de la leyenda de la F1 Michael Schumacher] Mick Schumacher, la ausencia de Alemania en el calendario de la F1 se atribuye en gran medida a razones económicas.

Tanto Nurburgring como Hockenheim no pueden pagar el dinero que Liberty, empresa dueña de los derechos comerciales de la Fórmula 1, exige para organizar una carrera, y no pueden correr el riesgo porque los ingresos no están al nivel que querían los organizadores.

Además, Alemania no es el único país importante cuyo futuro es incierto. Mónaco y Bélgica, que llevan muchos años en el calendario, también corren el riesgo de despedirse del calendario de la F1 en los próximos años si no se llega a un nuevo acuerdo para mantenerse desde el 2023.

Ante esto, se le preguntó su opinión a Sebastian Vettel y el piloto alemán dijo: “Alemania no puede pagar tanto como otros países para albergar la Fórmula 1 en este momento".

"Además, otros países europeos están pasando por momentos difíciles hoy. Incluso una carrera tradicional como Mónaco ya no es inviolable como Spa".

"El dinero lo decide todo. Es una pena que Alemania no esté en el calendario. Sería triste perder también a Bélgica y al Mónaco. Sé que se ha dicho eso últimamente".

"Si estos países no pueden pagar tanto como se les pide, serán eliminados del calendario y eso será una vergüenza para la Fórmula 1".

Existe la posibilidad de que Alemania vuelva al calendario en 2026 con la llegada de Porsche y Audi. Pero Vettel dijo que no sabía si estaría involucrado en el deporte en ese momento.

La Fórmula 1 ha estado apuntando a reforzar su presencia en Estados Unidos con tres carreras en ese país, pero también ampliando su presencia en el Medio Oriente con la llegada de Qatar y Arabia Saudí.