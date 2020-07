Vettel sin prisa por decidir su futuro en la Fórmula 1

El cuatro veces campeón del mundo dejará Ferrari al final de la temporada después de que el equipo optara por no renovar su contrato más allá de 2020.

Se sabe que Vettel está en conversaciones con Racing Point analizando tomar uno de sus asientos el próximo año justo cuando la escudería cambie de nombre a Aston Martin. Además de eso, admitió que previamente habló con Renault antes de que la marca francesa firmara a Fernando Alonso.

Al ser cuestionado por Motorsport.com sobre cuándo se podía esperar una decisión sobre su futuro, Vettel dijo que “no tenía una respuesta”, agregando que estaba feliz de tomarse su tiempo para decidir sus próximos pasos.

"Te daría una respuesta si realmente lo supiera, pero de momento no lo sé, y probablemente sea realista y paciente, y espere un poco", dijo Vettel.

"Eso podrían ser un par de semanas, o podría ser más que eso. De nuevo, el tiempo lo dirá”.

"Nada ha cambiado a lo que mencioné en las últimas tres semanas o en las tres carreras anteriores. No tengo prisa. Quiero asegurarme de que tomo la decisión correcta para mí, y luego partir desde ese punto”.

Vettel ha dicho anteriormente que está abierto a todas las opciones posibles para el 2021, incluyendo unirse a un nuevo equipo, tomar un año sabático o retirarse de la F1 por completo.

Esta es la primera vez en la carrera de Vettel que su futuro no está claro. Sus anteriores cambios de Toro Rosso a Red Bull en 2009 y luego a Ferrari para 2015 se planificaron con antelación.

Vettel dijo que quiere tener el mayor control posible sobre la decisión de su futuro, razonando su decisión de no apresurarse.

"El hecho de que haya estado aquí durante mucho tiempo ayuda, ya que conozco a mucha gente", expresó el alemán.

"Pero creo que lo más importante para mí es que cualquiera que sea la decisión que tome sea la correcta para mí. Nunca se puede estar 100% seguro y sólo el tiempo lo dirá, pero creo que tanto como pueda, me gustaría controlar y asegurarme de que la conclusión que alcance sea para mí la adecuada”.

“Nunca he creído que las cosas buenas deban darse apresuradamente, y por lo tanto tomarán su tiempo. No puedo dar una respuesta específica sobre cuándo, tanto como no puedo dar una respuesta específica sobre qué”:

"Pero, obviamente, lo que está en juego es permanecer en la F1 o no, y como dije, es algo que el tiempo dirá. Es una situación nueva y no creo que en términos de habilidades de negociación necesite sacarme trucos de la manga”.

"Es cierto que es una circunstancia y un desafío novedoso para mí, porque probablemente se trata de una decisión sobre permanecer o hacer algo diferente".

Vettel subrayó que no le preocupaba su capacidad como piloto, pero que la decisión sobre su futuro dependía en gran medida de las opciones que se le ofrecían.

"He dejado muy claro que tengo mucho más que dar si tengo el paquete adecuado”, expresó el alemán.

"Me siento bien físicamente, conduciendo, etc., no soy peor de lo que he sido en los años previos que he estado en la Fórmula 1. Me siento muy bien, y aún hay mucho por ofrecer”.

"Todo depende de cuáles sean las opciones. Mirando hacia el futuro, está el gran cambio de reglas que tendremos en 2022, que puede ser muy emocionante o puede no serlo”.

"Siempre esperas lo mejor, y como fanático del deporte, yo también lo espero. Si estaré allí o no, es algo que no sé”.