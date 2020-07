Verstappen: Red Bull probará nuevas partes en Silverstone

Red Bull está tratando de superar algunas "anomalías" después de no encontrar el desempeño que esperaban les permitiera ser desafiantes contra Mercedes por el campeonato de la Fórmula 1.

Mientras que tanto Max Verstappen como Alex Albon están preparados para que Red Bull necesite algún tiempo para ponerse al día, ambos esperan que las nuevas piezas que el equipo llevará a Silverstone ayuden al menos a conseguir un progreso.

Preguntado por Motorsport.com sobre lo que el equipo ha aprendido desde la última carrera, Verstappen dijo: "Creo que todavía estamos en ese proceso y ahora estamos trayendo muchas piezas nuevas al coche. Son piezas diferentes y tenemos ver qué funciona y qué no, para así entender donde podemos seguir evolucionando. Esto no se va a resolver de una semana a otra”.

"Necesitamos un poco más de tiempo para eso. Pero, sí, estamos trabajando en ello, y lo descubriremos probándolo también en la pista porque necesitamos saber si vamos en la dirección correcta”.

Con las zonas de alta velocidad en el circuito de Silverstone, que se espera se adapten perfectamente a Mercedes, Verstappen dijo que estaría feliz de estar a menos de medio segundo de las flechas plateadas.

Empujado por la brecha que esperaba, dijo: "Difícil. Bueno, el año pasado vinimos aquí y pensamos, 'vale, nos van a machacar' y estuvimos a dos décimas en la clasificación. Por lo tanto, puede depender de muchas cosas.

"Seguro que son el equipo dominante y serán muy rápidos. Por lo tanto, puede ser de dos décimas a un segundo. Realmente no lo sabes. Espero que no sea de un segundo. Espero estar a menos de medio segundo, eso sería bueno, creo."

Con las reglas de congelación de chasis de la F1 que dificultan a los equipos hacer cambios importantes en sus coches, Verstappen es consciente de que Red Bull se enfrenta a una tarea más difícil en la recuperación, pero ha negado sentir frustración por la situación en la que se encuentra el equipo.

“Sería agradable llegar al fin de semana y saber que puedes luchar por las victorias en todas las competencias. Pero por el momento ese no es el caso. Sólo intentamos aprender e intentamos mejorar y, con suerte, hacia el final del año, o el año que viene, podremos estar en esa posición de nuevo”.

"Por supuesto no va a ser fácil. También trabajan muy duro en Mercedes. Pero si podemos ponérselo difícil, eso sería muy bueno”.

“No es que me vaya a sentar aquí frustrado y enojado por todo eso. A veces me enfado un poco, pero eso es al final del día porque quiero ganar y quiero mejorar y creo que todos en el equipo tienen esa [sensación]. Todos queremos ganar”.

"Pienso que es bueno que nos presionemos mutuamente. Así que sí, eso no es nada negativo, porque si me sentara aquí y dijera: 'ah, no me importa. Acabo de despertarme, vengo a la pista, hago mi trabajo y vuelvo a casa’, entonces creo que tendría la actitud equivocada”.