Grosjean aclara con Hamilton el tema de racismo

Hamilton se sintió molesto por los comentarios hechos por Grosjean, quien sugirió que los pilotos no necesitaban continuar arrodillándose en cada carrera después de la muestra de unidad en la primera de la temporada en Austria.

El comentario de Grosjean llevó a Hamilton a hablar sobre lo que él sentía como una "batalla" innecesaria para mantener su lucha antirracista en la mente de la gente.

Pero Grosjean solo adoptó esa postura porque sentía, como director de la Asociación de Pilotos de Grandes Premios (GPDA), que tenía que representar a aquellos miembros que no se sentían cómodos al continuar con las protestas.

Hablando antes del GP de Gran Bretaña sobre su llamada telefónica, Grosjean admitió que tal vez su postura había sido incorrecta, pero igualmente estuvo molesto porque las críticas de Hamilton lo llevaron a ser calificado de racista en las redes sociales.

"Fue una buena conversación con Lewis", dijo el de Haas. “Pedí disculpas, tal vez lo hice de manera incorrecta, pero sentí que tenía que hacerlo en ese momento".

"En la GPDA, trabajamos en el sistema de votación por mayoría, y sentí que si no fuera, como uno de los directores, escuchando a los pilotos que no estaban contentos de continuar, no estaría cumpliendo con mis deberes".

“Él [Hamilton] mencionó que como uno de los directores me están escuchando, y ese era su argumento, y creo que tenía razón en ese aspecto".

“Fue una muy buena conversación telefónica y también dije que no estaba muy contento de que salieran historias en los medios de comunicación, y en mis redes sociales había muchas cosas sobre el racismo, diciendo que soy racista y demás. Eso es absolutamente falso".

"No creo que encuentres a nadie en el mundo que diga que hice algo mal en ese aspecto. Así que no estuve muy contento de que me trataran de esa manera".

“Fui uno de los primeros en apoyar y presionar para que hincáramos la rodilla. Todavía tengo la esperanza de que algún día tendremos 20 pilotos que se arrodillen en la parrilla, y que sucederá en algún momento".

Grosjean dijo que habiendo resuelto los asuntos con Hamilton, la GPDA y el campeón mantuvieron conversaciones con la FIA y Liberty Media para organizar una protesta más formal en Silverstone este fin de semana.

"Para nosotros, los pilotos, es difícil organizar las cosas en un evento, porque sabes que tenemos muchas cosas que hacer", agregó. "Así que queríamos más orientación de Liberty y un procedimiento claro, antes de la carrera, como lo hicimos en la primera de Austria. Creo que eso va a suceder y será más claro para todos nosotros saber exactamente qué hacer".

Grosjean explicó que la F1 trataría de organizar cosas más como las que ocurrieron antes de la primera cita de la temporada, con una ceremonia frente a la parrilla durante la ceremonia pre-carrera.

