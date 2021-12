Vettel: Aston Martin está a kilómetros de distancia en Yeda

Vettel terminó en una decepcionante 17° posición en la clasificación del Gran Premio de Arabia Saudita, superando sólo a su compañero de equipo, Lance Stroll, y a los coches de Haas, dejando a Aston Martin Racing como el segundo equipo más lento.

Vettel se mostró frustrado por la radio del equipo cuando su ingeniero le confirmó que sólo había terminado 17°, quedando a más de dos décimas de segundo de la Q2.

Aston Martin también había aparecido en la parte baja del clasificador en los entrenamientos, pero Vettel se sorprendió por sus problemas, ya que nada había cambiado en el coche AMR21 desde Qatar.

Vettel atribuyó el mal rendimiento de Aston Martin a problemas para poner los neumáticos en la ventana correcta de funcionamiento, un reto con el que varios equipos han tenido problemas este fin de semana, y a que el circuito urbano de Yeda no se adapta a su coche.

"Es el mismo coche, así que creo que no nos adaptamos bien a esta pista", dijo Vettel.

"Me costó un poco hacer funcionar los neumáticos, pero creo que a todos les pasó lo mismo. Así que no es eficiente, supongo, por aquí, y no se adapta con nuestros puntos fuertes".

"Las vueltas se sienten bien. El equilibrio, una vez que lo conseguimos, está bien, pero estamos a kilómetros de distancia, y luego miras las cámaras a bordo de los demás. No hay secretos, simplemente son más rápidos".

Sebastian Vettel, Aston Martin AMR21 Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

Vettel se vio envuelto en un atasco hacia el final de la Q1 cuando varios coches se agruparon hacia la curva 27 antes de sus vueltas rápidas. El retraso fue provocado por Valtteri Bottas, que rodó lentamente debido a un fallo en el motor antes de volver a los boxes.

"(Había) demasiados coches en el mismo punto de la pista y coches que no hacían la fila", dijo Vettel.

"Algunos estaban adelantando. No importa. Pero al final, fueron los dos Alpine pasaron y todo empezó a ser un lío. Te quedas sin pista y viene un coche por detrás y en ese momento es una carnicería".

"Estaba contento de haber conseguido la vuelta. Nikita (Mazepin), detrás de mí, iba de lado a lado en la recta principal y abortó, así que podría haber sido yo al revés y ni siquiera tienes la última oportunidad".