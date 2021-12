Verstappen pide que no lo descarten para ganar en Arabia

Verstappen iba camino de superar a Lewis Hamilton y lograr la pole position para la primera carrera de la F1 en Arabia Saudita, pero golpeó el muro en la última curva de su vuelta final de la Q3.

Eso lo dejó tercero al final de la Q3, ya que Valtteri Bottas superó el tiempo de Verstappen antes de que ocurriera el incidente.

Pero el neerlandés dice que, a pesar de su costoso error, la velocidad en clasificación de Red Bull frente a su rival por el título "me da esperanzas porque en Qatar nos quedamos a 0s45 (en la clasificación) y sabíamos que la carrera iba a ser muy dura".

Hablando sobre el rendimiento de su RB16B en Yeda en la rueda de prensa posterior a la clasificación, Verstappen dijo: "Bueno, al menos parece que podemos luchar".

"En Qatar estuvimos realmente fuera de ritmo, así que parece que nuestro coche está funcionando un poco mejor aquí y espero que mañana en esta pista podamos seguir bien y entonces estoy seguro de que si ese es el caso entonces tenemos una buena oportunidad".

Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B, después de chocar en la Q3 en Yeda. Photo by: Simon Galloway / Motorsport Images

Sobre las chances de adelantamiento en la pista urbana de Yeda, Verstappen dijo que hasta ahora en el fin de semana no había "seguido realmente a un coche por aquí, así que es un poco difícil de decir".

Pero tendrá que adelantar al menos a los dos coches de Mercedes si quiere conseguir su primera victoria desde el GP de México.

"Espero que vaya bien. (Pero) no es sólo eso, no sabemos realmente los neumáticos, cómo se van a comportar", agregó sobre los adelantamientos.

"Estoy confiado. Por supuesto, me hubiera gustado salir primero, pero ahora salir tercero (ganar) es un poco más difícil, pero definitivamente no es imposible".

Cuando se le pidió que describiera lo que había provocado su accidente, antes del cual estaba 0.244s por debajo de los dos primeros sectores del tiempo de la pole de Hamilton, Verstappen dijo: "Llegué allí y por mis sensaciones frené en el mismo punto, pero tuve un pequeño bloqueo y aún así intenté terminar la vuelta".

"Pero he tocado el muro en la salida y no he podido continuar. Es muy decepcionante, por supuesto".

"Pensé que teníamos un buen coche en la clasificación y todo parecía ir bien, pero fue difícil dar una vuelta bien en la Q1 y la Q2 con el tráfico y todo eso".

"En la Q3 fue bien, pero desafortunadamente no pude terminar la vuelta, así que por supuesto es extremadamente decepcionante".