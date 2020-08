Hulkenberg no volverá como piloto reserva

El alemán protagonizó un sorprendente regreso a la F1 en las dos carreras de Silverstone a principios de este mes, después de que Sergio Pérez diera positivo por coronavirus.

Aunque no pudo comenzar el Gran Premio de Gran Bretaña por un problema mecánico, terminó séptimo en el GP del 70 aniversario una semana después.

Su rendimiento impresionó a mucha gente y le puso en el radar de de varios equipos para 2021, pero Hulkenberg ha dejado claro que sólo está interesado en competir.

En una entrevista con el canal alemán Sport1, Hulkenberg dijo que después de su larga trayectoria en la F1 no tenía muchas ganas de hacer otra cosa que no fuera correr.

"No me veo en el papel de piloto reserva", dijo durante su aparición. "He estado sentado en un cockpit durante 10 años frente a las luces de salida, así que aceptar un paso atrás sin muchas posibilidades de volver tiene poco sentido para mí. No es el camino que quiero seguir".

Hulkenberg ha sido vinculado con Alfa Romeo y Haas tras su regreso, pero las conversaciones se han quedado ahí.

"He estado hablando con mucha gente desde principios de año. Silverstone no ha cambiado eso. El proceso sigue en segundo plano. Durante el breve regreso, sinceramente no pasó nada. Te concentras en el trabajo. Lo importante era simplemente hacer un buen papel. Planificar el futuro es un proceso más grande".

El alemán asume que difícilmente disputará más carreras este año, a pesar de que es un candidato claro en caso de que otro piloto se contagie.

"No espero más carreras esta temporada. Por supuesto que siempre puede ocurrir algo, pero no lo espero. Sigo en forma y listo en la medida de lo posible. Pero no creo que pase cada dos semanas. Estoy trabajando en mi regreso para el 2021", remachó.