Verstappen: "Mugello no puede ser peor que Monza"

Verstappen también reveló que recientemente visitó Mugello y pasó un día al volante de un auto de GT para aprender la pista italiana.

Junto con Estambul, es uno de los dos nuevos lugares para 2020 en los que el holandés no ha conducido anteriormente.

Después de sufrir con el rendimiento en Monza, Verstappen cree que el equipo volverá a su forma habitual este fin de semana como el principal desafiante de Mercedes.

"Definitivamente creo que no puede ser peor que Monza", dijo Verstappen. "Será mejor, y creo que deberíamos volver a un lugar decente detrás de Mercedes".

"Es una pista nueva, por supuesto, así que primero tenemos que ver cómo está configurado el auto. Seguro que tendremos que hacer algunos cambios en eso. Pero en general estoy bastante confiado en que podemos tener un fin de semana positivo".

Verstappen vivió su fin de semana más difícil de 2020 en Monza, y estaba fuera de la batalla por las posiciones más importantes cuando se le dijo que se detuviera después de que Honda detectara un problema con su unidad de potencia.

Cuando se le preguntó qué fue lo que salió mal, proporcionó una lista de sus desgracias: "¿Qué no salió mal? Simplemente no teníamos la velocidad, en primer lugar. Sabíamos que la clasificación, por supuesto, iba a ser difícil, y fui quinto".

"Pero luego, por supuesto, tuvimos un mal comienzo debido al sobrecalentamiento, y luego en la primera vuelta, fue bastante peleado, pero no quería arriesgar nada. Así que nunca presioné. Éramos 7° u 8°".

"Entonces nos quedamos atascados en el tren del DRS. No había mucho que hacer, sólo intentaba seguirlo".

"También tenía a Valtteri [Bottas] delante de mí, que es el auto más rápido, por supuesto. Era realmente difícil mantenerse cerca. Luego, por supuesto, estuvo el auto de seguridad, que no nos permitió entrar en boxes, debido al auto (de Kevin Magnussen) que estaba allí".

"Luego a un auto de adelante, con la bandera roja, se le permitió cambiar los neumáticos, así que todo salió mal hasta ese momento. En la segunda salida mi motor se sobrecalentó, lo que significó que tuve que retirarme".

En cuanto a su reciente viaje a Mugello, subrayó que ver una pista en persona es mejor que probarla en un simulador.

"Vine aquí hace unas semanas para conducir, porque no he estado aquí antes. Creo que es la mejor manera de aprender una pista. Quiero decir, se puede conducir en el simulador, pero yo no he hecho eso".

"Por supuesto que el auto es un poco más lento, pero sigue siendo divertido. Es importante, te da un poco de ventaja. Sé, por supuesto, que otros pilotos han estado corriendo aquí".

