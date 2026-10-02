Verstappen explica su estrategia en la FP2 y envía un mensaje de cautela de Red Bull

El regreso de la Fórmula 1 al Circuito Internacional de Sepang vio a Max Verstappen liderar la FP1 del viernes, lo que bastó para que los aficionados empezaran a especular sobre una posible repetición de su victoria de 2017 en este circuito. Pero, al terminar la segunda sesión de entrenamientos libres (FP2), el holandés acabó cuarto en la tabla de tiempos. Hay que tener en cuenta las obvias salvedades que conllevan los entrenamientos, pero veamos qué opinó el cuatro veces campeón sobre su actuación de hoy.

¿Por qué no ha hecho una tanda con neumáticos blandos?

Verstappen pasó toda la FP2 con el compuesto medio. Todos los demás pilotos que figuraban en lo alto de la tabla de tiempos, incluidos Charles Leclerc, de Ferrari, y el compañero de equipo de Verstappen, Isack Hadjar, realizaron una simulación de clasificación con el compuesto blando. El cuatro veces campeón confirmó que esto estaba previsto.

"Quería hacer una tanda larga por si acaso empezaba a llover", explicó.

Al final, la lluvia no llegó. La FP2 se disputó en pista completamente seca de principio a fin. Leclerc acabó siendo el más rápido con un tiempo de 1:37.528 con neumáticos blandos, seguido de Hadjar, de Red Bull, en segunda posición con 1:37.627, y Verstappen en cuarta posición con 1:37.785 con los neumáticos más duros, a 0,257 segundos del mejor tiempo. Teniendo en cuenta que Verstappen había sido más rápido que su compañero de equipo durante toda la jornada y había liderado la FP1 con casi cuatro décimas de ventaja sobre George Russell, de Mercedes, es posible que Verstappen también hubiera podido liderar esta sesión.

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El progreso de Red Bull no está claro

Una tanda larga con el viejo asfalto de Sepang, reseco por el sol, era importante para comprender la degradación de los neumáticos y cómo podría afectar al fin de semana de carrera. Dado que la FIA ha declarado un riesgo por calor debido a las altas temperaturas y la humedad, la degradación será un tema muy comentado durante la carrera de Malasia.

"Creo que hemos tenido un comienzo decente, pero es complicado: la pista está muy caliente, hay mucha degradación, así que hay muchas cosas que resolver, pero ha sido positivo", afirmó Verstappen.

Cuando se le preguntó si Red Bull estaba realmente avanzando tras lo que parecían dos sesiones satisfactorias, Verstappen se apresuró a moderar las altas expectativas que habían surgido tras las primeras vueltas.

"Bueno, en cuanto al progreso, es difícil", admitió. "Hacía más calor de nuevo en la FP2, con programas diferentes, así que es difícil hablar de progreso, pero aún hay muchas cosas que analizar para intentar comprenderlo mejor", añadió.