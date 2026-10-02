La respuesta de Verstappen en Sepang que hace que los aficionado se enamoren de él

Las ruedas de prensa en la Fórmula 1 pueden estar llenas de respuestas ensayadas; todos vimos la hoja de instrucciones de Yuki Tsunoda cuando ocupó temporalmente el puesto de Liam Lawson hace un mes. Estos filtros pueden, en ocasiones, suavizar lo que podría ser una respuesta emocionante, pero se puede afirmar sin temor a equivocarse que Max Verstappen no tiene ningún filtro de ese tipo, ya que una de sus respuestas del jueves en el o de Sepang se ganó a los aficionados.

La F1 ha regresado a este legendario circuito por primera vez en casi una década, ya que acoge el Gran Premio de Baréin tras la cancelación de la carrera original a principios de esta temporada. Baréin conserva los derechos de denominación, pero el calor y la humedad son ahora, en gran medida, un problema de Sepang.

Y Sepang en octubre es lo suficientemente caluroso como para que se declare un riesgo por calor durante el fin de semana de la carrera, con temperaturas que se espera que superen los 31 °C y una humedad tan espesa que casi se puede masticar, además de una ligera posibilidad de lluvia para mantener la emoción.

La respuesta no tan seria de Max a una pregunta seria

Todos los pilotos se prepararán de alguna forma para las condiciones de calor. Algunos pasarán tiempo en condiciones similares para que sus cuerpos se adapten, mientras que otros se centrarán más en la hidratación o recurrirán a los chalecos refrigerantes de los que ahora disponen durante las sesiones. El holandés, aparentemente, hace muy poco para adaptarse.

Cuando se le preguntó al respecto, respondió entre risas:

"Creo que tuve cuatro o cinco meses de preparación muy intensa. Sí, ¡una profunda preparación mental para que me importe un comino…!

"Sí, simplemente hay que presentarse. Hace calor, pero también hace calor en Mónaco y allí además hay mucha humedad; y si de verdad quieres calor, te vas a la sauna o al baño turco. Yo lo hago a veces. Solo hay que acostumbrarse a lo incómodo, pero eso es lo mismo para todo el mundo. Hace calor, se suda y necesitas un poco más de ropa interior, ¡supongo! Pero hay que dejarse llevar."

Max Verstappen, Red Bull Racing; George Russell, Mercedes Foto de: Alex Pantling / LAT Images vía Getty Images

No se habló de entrenamientos a altas temperaturas ni de preocupaciones, solo un piloto que señaló que en Mónaco, donde vive, hace suficiente calor como para que no necesite aclimatarse demasiado de cara a este fin de semana de carrera.

Esta respuesta se ganó el corazón de los aficionados a la F1

"Es el tipo con el que más te identificas de toda la parrilla y parece un chaval normal con el que te podrías tomar una cerveza. No cambies nunca, Max", comentó un aficionado en una publicación de Reddit sobre la cita . "Algunos días intento imitar un poco a Max en el trabajo", añadió otro.

No confundáis esto con un piloto al que no le importa nada. Verstappen siente una profunda pasión por las carreras y su rendimiento, pero ha desarrollado cierta dureza desde su debut en la F1 en 2015.

"Max al máximo. Cualquier día, a cualquier hora, en cualquier circuito. La vida es buena", comentó otro. "Sé que nos gusta decir que a Max no le importa, pero está muy claro que sí le importa", añadió otro, a lo que una respuesta decía: "No siempre estoy de acuerdo con Max en la pista, pero, madre mía, fuera de ella da en el clavo".

Verstappen concluyó su rueda de prensa admitiendo que quiere al menos una victoria antes de que termine la temporada, al tiempo que reconocía que el Mercedes es el coche más rápido en la mayoría de los circuitos. Independientemente de su rendimiento esta temporada, parece que los aficionados no se cansan de sus respuestas despreocupadas en las entrevistas.