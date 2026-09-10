Hamilton aclaró "todo" con Leclerc después de Monza y niega pedir trato favorable
El siete veces campeón del mundo asegura que con el team principal hubo una conversación franca con el objetivo de hacer crecer al equipo. Hamilton admite que la reorganización del equipo es un proceso a largo plazo.
El siete veces campeón del mundo, Lewis Hamilton, dio vuelta a la página tras el accidentado Gran Premio de Italia y centró su atención en el debut del circuito de Madring para el Gran Premio de España.
Con la perspectiva que otorga la experiencia, el piloto británico abordó abiertamente las tensiones internas vividas en Ferrari, la madurez de su compañero Charles Leclerc y el plan de trabajo a largo plazo que encabeza junto a Frédéric Vasseur para devolver a la escudería a la lucha por las victorias.
Reunión a puerta cerrada y la madurez de Leclerc
Luego del incidente en la segunda curva de Monza que lo dejó fuera de la pista, Hamilton confirmó que mantuvo conversaciones directas tanto con la cúpula del equipo como con el propio piloto monegasco, destacando la honestidad con la que se gestionó el conflicto en Maranello.
"Fue realmente positivo, hablé con Fred el lunes y tuvimos una discusión clara y franca. Es ingenuo pensar que no habrá otros momentos de tensión entre compañeros de equipo, basta con mirar la historia de este deporte, ya ha sucedido, así que no es un gran problema. Llegamos a un punto en que la comunicación interna es realmente excelente, tanto conmigo como con Charles".
Respecto a la autocrítica asumida por Leclerc, quien admitió públicamente haber ido demasiado lejos en la maniobra, el británico valoró el gesto y la transparencia entre ambos corredores:
"Lo positivo fue que no hubo vacilación en confrontarnos. Nos sentamos cara a cara, solo él y yo, y hablamos de ello. Ambos fuimos abiertos y honestos, y resolvimos el asunto. Creo que esto demuestra su madurez. Es una relación que hemos construido con el tiempo; ambos queremos ganar y ambos queremos hacerlo bien para el equipo".
Frederic Vasseur, Ferrari, Lewis Hamilton, Ferrari
Foto di: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images
Estrategia colectiva y el proceso de reestructuración
En relación con las órdenes de equipo y la gestión de carrera, el británico matizó sus declaraciones previas sobre las reglas de enjuiciamiento, enfocando el debate en la optimización de los resultados de Ferrari frente al dominio de Mercedes-Benz.
"No se trata exactamente de pedir que se concentren en mí. Se trata más bien de asegurarnos de trabajar de la mejor manera para obtener el resultado más provechoso para el equipo. En lugar de luchar entre nosotros y terminar cuartos y quintos, tal vez podríamos colaborar y subir más a menudo al podio, conquistando más puntos".
Asimismo, Hamilton subrayó que la reorganización en las salas de comunicación y los procedimientos internos de la escudería italiana no se resolverán de forma inmediata, sino mediante un proyecto sostenido en el tiempo.
"Pienso que es un proceso a largo plazo. No es algo que podamos cambiar de un día para otro. Hay muchísimos elementos en juego, mucha gente involucrada y una cultura consolidada desde hace mucho tiempo. Mover piezas tan grandes no es fácil. Así que procedemos un paso a la vez".
Charles Leclerc, Ferrari, Lewis Hamilton, Ferrari
Foto di: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images
Las sensaciones de Hamilton ante el reto de Madring
De cara al fin de semana en la capital española, el piloto probó las características del nuevo trazado durante una jornada de filmación comercial con la SF-26, encontrando similitudes técnicas con otros escenarios de alta velocidad del calendario.
"Honestamente creo que los chicos hacen un excelente trabajo con las simulaciones. De todas las pistas nuevas en las que he estado, esta es la más similar a Arabia Saudita. Creo que tendremos un buen inicio".
A pesar de que la distancia matemática en el campeonato respecto a la punta es amplia, Hamilton concluyó reafirmando el compromiso del equipo en el desarrollo de mejoras en la unidad de potencia para cerrar la brecha en las fechas restantes de la temporada 2026.
Lewis Hamilton, Ferrari, nel filming day al Madring
Foto di: Madring
Share Or Save This Story
Carlos Sainz se mete en el choque de Leclerc y Hamilton en Monza: "siempre es lo mismo"
Leclerc admite que fue "demasiado lejos" frente a Hamilton en Monza
Vasseur: "Mi trabajo es proteger al equipo. Les pedí a los pilotos que hicieran lo mismo"
Por qué Ferrari no tendrá que preocuparse por las tapas de alcantarilla en el Madring
Dura crítica a Ferrari: ¡Esto no habría ocurrido en tiempos de Schumacher!
Por qué Monza sigue siendo la prueba definitiva de los vínculos entre compañeros de equipo en la F1
Últimas noticias
El GP de España de F1 introduce su propia moneda: cómo funcionan las MAD-Coins
Verstappen bromea sobre la llegada de Robin Raikkonen a Red Bull: "Quizá me haga a un lado"
Rossi prueba el IndyCar IR-28 de próxima generación en Indianapolis
Hamilton aclaró "todo" con Leclerc después de Monza y niega pedir trato favorable
Subscribe and access Motorsport.com with your ad-blocker.
From Formula 1 to MotoGP we report straight from the paddock because we love our sport, just like you. In order to keep delivering our expert journalism, our website uses advertising. Still, we want to give you the opportunity to enjoy an ad-free and tracker-free website and to continue using your adblocker.
Top Comments