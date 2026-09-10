Carlos Sainz se mete en el choque de Leclerc y Hamilton en Monza: "siempre es lo mismo"

Carlos Sainz ha usado su propia experiencia en Ferrari para restar importancia a cualquier posible disputa entre Lewis Hamilton y Charles Leclerc tras el Gran Premio de Italia de Fórmula 1.

Sainz y Leclerc fueron compañeros de equipo en la Scuderia de 2021 a 2024 antes de que el español se marchara a Williams para 2025 después de ser reemplazado por Hamilton, siete veces campeón del mundo.

Durante esos cuatro años, ambos estuvieron a menudo muy igualados - Sainz sumó 900,5 puntos frente a los 1.029 de Leclerc - y esto a veces llevó a momentos tensos en pista.

En el Gran Premio de España de 2024, por ejemplo, Sainz acusó al monegasco de ‘quejarse demasiado’ después de que el español tocara a su compañero de equipo mientras adelantaba en Barcelona.

Pero los dos, como siempre, resolvieron posteriormente sus desacuerdos internamente y él dice que esto es algo que Leclerc debe hacer ahora con Hamilton tras su colisión en el Gran Premio de Italia del pasado fin de semana.

Charles Leclerc, Ferrari, Lewis Hamilton, Ferrari Photo by: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images

Sainz dijo en Madrid el jueves: “No es asunto mío, pero puedo decirte que cuando tienes dos compañeros de equipo competitivos, este tipo de situaciones siempre van a ocurrir.

“Yo con Charles, siempre dos veces, dos o tres veces al año, siempre teníamos un poco de discusión o una disputa, pero después de la carrera o a la mañana siguiente nos llamábamos y lo arreglábamos.

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“Así que sí, creo que es normal cuando estás luchando por podios o victorias en un equipo competitivo y hay situaciones en la curva uno o situaciones luchando en la carrera o con la estrategia, siempre acabas algún día no estando contento con cómo se ha gestionado y al día siguiente quizá te han favorecido.

“Siempre es el mismo caso y no sé cómo se está gestionando ahora mismo, pero cuando yo estaba allí en Ferrari con Charles, siempre lo arreglábamos entre nosotros y seguíamos adelante y sí, lo pasamos bien”.

Monza vio a Leclerc empujar a Hamilton hacia la grava en la salida de la carrera, lo que significó que el piloto de 28 años, que se estrelló en la Parabolica en la vuelta dos, mantuviera el tercer puesto mientras que el británico caía al 10º.

Después de la carrera, Leclerc dijo que ambas partes tenían la culpa, afirmando “fuimos demasiado lejos”, pero Hamilton discrepó con firmeza al declarar “yo iba por delante en la curva 2, en el vértice iba por delante, no hubo ningún ‘nosotros’ en ello”.

"Mira, no corro de forma sucia”, añadió en Monza. “Siempre he corrido limpio y de manera justa y siempre he dejado espacio.

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Lewis Hamilton, Ferrari Photo by: Eric Le Galliot

"He llegado al equipo y he intentado ser respetuoso con el espacio y, desde luego, no poner al equipo en peligro. Me mantengo en eso y de lo único de lo que puedo hablar es de mi parte. Tienes que hablar con Fred [Vasseur, jefe de equipo] sobre la otra parte y las decisiones que se toman allí.

"En última instancia, viene de arriba. Las decisiones se transmiten hacia abajo. Empieza con Fred. Hay un límite a lo que puedes decir, a lo que puedes presionar y gritar desde la cima de la montaña.

"Ayer dije que tenemos que mirar cómo nos comunicamos. Si seguimos recorriendo el mismo camino, obtenemos el mismo resultado. Seguimos obteniendo el mismo resultado".

Es solo uno de varios ejemplos de Hamilton siendo crítico con la ejecución de Ferrari este año, ya que la carrera anterior a Monza - Zandvoort - lo vio enfadado por la falta de órdenes de equipo cuando iba a la estela de Leclerc.

Hamilton finalmente sintió que perjudicó sus opciones de podio, cruzando finalmente la meta en cuarto lugar, y todo esto ha dejado a Ferrari a 122 puntos de su antiguo equipo Mercedes en el campeonato.

"Creo que se reduce a las reglas de compromiso", dijo Hamilton en Italia. "Cuando estaba en Mercedes, teníamos una regla de compromiso por escrito.

“Nunca lo tuvimos realmente demasiado mal. Quizá momentos conmigo y Nico [Rosberg] un par de veces. Pero la mayoría de las veces fue bien. Aquí no hay reglas”.

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