El trofeo del GP de España divide a los aficionados, pero una comparación surge constantemente

Formula 1 ha presentado el trofeo del Gran Premio de España inaugural en Madrid y los aficionados no han tardado en compartir sus opiniones sobre el diseño.

El Gran Premio de España de este fin de semana marca la primera visita de la serie al circuito semicallejero. Los organizadores del evento presentaron el trofeo, que se basa en la curva peraltada La Monumental, antes de la acción en pista. El diseño curvo y plateado también incluye el mapa del circuito, que forma la sección transversal y está delineado en rojo.

"Parece un churro", comentó un aficionado en Reddit, lo que llevó a otro a responder: "Me encanta que seguramente hayan hecho lluvia de ideas e ingeniado esta cosa durante meses, si no años, y un tipo en Reddit dice que parece un churro y a partir de ahora es el trofeo churro".

"A mí me parece un churro. Si Kimi gana, debería poner chocolate en su trofeo cuenco y mojar este trofeo en él", comentó otro aficionado, en referencia a Kimi Antonelli, de Mercedes, comiendo espaguetis de su trofeo del Gran Premio de Italia el fin de semana pasado.

"Nombrar una curva 'La Monumental' de un circuito que no ha albergado ni un solo segundo de ningún tipo de carrera, y mucho menos de F1, como si tuviera alguna importancia histórica, es ciertamente un poco atrevido", decía otro comentario, mientras que otra persona publicó: "He sido crítico con muchas cosas, pero creo que el trofeo se ve bien".

Otras reacciones incluyeron: "El proceso de forja de esto sería supergenial de ver", y "Trofeo de gran aspecto. Sección transversal del mapa del trazado y la curva de La Monumental. Gran diseño en general. Mucho mejor que el trofeo de Monza. Obviamente inspirado en el trofeo de Mónaco".

Los aficionados verán coches en pista por primera vez en Madrid el viernes 11 de septiembre para las dos primeras sesiones de entrenamientos. El Gran Premio de España tendrá lugar el domingo 13 de septiembre.