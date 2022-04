Verstappen apoya a Leclerc: "Es un error fácil de cometer"

El piloto de Red Bull Racing dominó el fin de semana de Imola, consiguiendo la pole position, la victoria en la carrera sprint y la victoria en el gran premio, más el punto extra por la vuelta más rápida, para llevarse el máximo de puntos del fin de semana del Gran Premio de Emilia Romagna.

Las esperanzas de Verstappen en el título recibieron un impulso cuando el líder del campeonato, Leclerc, que había estado persiguiendo a Sergio Pérez por el segundo puesto, hizo un trompo en la chicana Variante Alta a diez vueltas del final y dañó su alerón delantero tras un contacto con el muro exterior.

Después de una parada en boxes para reparar su Ferrari, Leclerc regresó a la pista en novena posición y recuperó hasta llegar a la sexta plaza al momento de la bandera a cuadros.

Si bien Verstappen naturalmente se benefició del error de Leclerc, el piloto de Red Bull consideró que lo que le sucedió a su rival era comprensible al presionar para alcanzar a Pérez en una pista seca y tomar más riesgos que sus rivales.

"El error es fácil de cometer porque estaba empujando fuerte para tratar de luchar con 'Checo', pero es doloroso (para él)", dijo Verstappen. "Creo que él mismo lo sabe, no necesita escucharlo de nadie aquí".

"Pero aún así es un campeonato tan largo y sí ganamos muchos puntos, así que no es genial (para él), pero no puede cambiarlo ahora y no lo hizo a propósito".

Max Verstappen, Red Bull Racing, levanta su trofeo en el podio de Imola. Photo by: Andy Hone / Motorsport Images

Con este resultado, Verstappen ha recortado la ventaja de Leclerc en el campeonato del mundo de F1 hasta los 27 puntos, después de haber tenido una actuación casi impecable a lo largo del fin de semana en Imola, con su único error al perder el liderato con Leclerc al inicio del sprint.

Verstappen se mostró sorprendido por el dominio de Red Bull en el fin de semana de Imola, dado su déficit de ritmo con respecto a Ferrari en la cita anterior de Australia y habiendo sufrido dos abandonos por fallas mecánicas en las tres primeras carreras.

"El comienzo de la temporada en general no fue increíble, así que necesitábamos un buen fin de semana y no esperaba que fuera así, pero tener un fin de semana así es increíble", dijo. "Un 1-2 para el equipo y también el máximo de puntos conseguidos".

"La forma en la que manejamos la carrera, no cometimos ningún error, el equipo tomó las decisiones correctas con el cambio de los intermedios a los slicks y a partir de ahí simplemente controlamos la carrera".

"Puede parecer fácil en la televisión, pero tenemos que estar concentrados, evitar a los pilotos rezagados, ya que es fácil salirse de la línea o bloquear o pasar por encima de un parche mojado y salirse de la pista".

"Así que lo hemos conseguido y el coche se comportó muy bien, lo vimos ayer con la sprint, teníamos buen ritmo en el coche".