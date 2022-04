Hamilton no está terminado, avisa Russell

Russell salió desde la undécima posición de la parrilla, pero una buena salida y una gran carrera le llevaron hasta el cuarto puesto de un complicado evento que empezó sobre mojado y acabó en seco.

Su compañero, Hamilton, por su parte, tuvo problemas para progresar y terminó donde empezó, en la 14ª posición. Pasó la mayor parte de su carrera atascado detrás del AlphaTauri de Pierre Gasly, pero ganó un puesto porque Esteban Ocon fue sancionado con cinco segundos por un unsafe release delante del propio británico.

Es la tercera carrera consecutiva en la que Russell termina por delante de Hamilton, después de ser quinto en Yeda y tercero en Australia, pero el ex piloto de Williams dice que la gran diferencia en los resultados en Imola se debió a las circunstancias, y subrayó que "no se está sintiendo cómodo" con su experimentado compañero de equipo.

"Creo que, simplemente, es cómo suceden las cosas a veces en un fin de semana de carreras", dijo el piloto de Mercedes.

"Hice una salida muy buena. No sé qué pasó con él [Hamilton] en la salida, pero lo estamos pasando igual de mal, y cuando el coche está tan lejos del ideal, y no está en la ventana correcta, no se siente realmente como un coche de carreras adecuado para conducir".

"Y sobre todo estamos teniendo problemas con el calentamiento de los neumáticos. El viernes había 13 grados y era una pesadilla para conducir".

"Espero que vuelva muy fuerte, y la forma en que está empujando y motivando al equipo es inspiradora. No me siento cómodo con esta posición, porque sé de lo que es capaz".

George Russell, Mercedes-AMG Photo by: Steve Etherington / Motorsport Images

Curiosamente, Russell sugirió que sus tres años con un Williams poco competitivo habían sido una buena preparación para conducir el complejo W13, del que Hamilton dijo en Imola que "no estaba muy lejos" del desastroso McLaren de 2009, monoplaza que considera el peor de su carrera en la F1.

"Ha sido una posición realmente complicada para nosotros como equipo, y tal vez los apuros que pasé en Williams conduciendo coches muy difíciles, quizá eso ha ayudado en algún pequeño aspecto", reconoció Russell.

"La Q1 y la Q2 ahora son muy importantes para nosotros, mientras que antes para Mercedes eran muy sencillas, eran casi como una sesión de preparación para la Q3".

"Como ya he dicho, Lewis va a volver increíblemente fuerte, no tengo ninguna duda, y va a presionarme hasta el final".

A pesar de los evidentes problemas con el coche, Russell ha conseguido terminar entre los cinco primeros en las cuatro carreras de esta temporada, y actualmente ocupa el cuarto lugar en la clasificación del mundial.

"Me da a mí, y estoy seguro de que también al equipo, la confianza de que cuando el coche mejore, estaremos ahí para conseguir aún más puntos en la tabla, pero, como dije antes de este fin de semana, no podemos mantener este nivel de resultados si no mejoramos el ritmo del coche".