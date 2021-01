Tsunoda no teme cometer errores en su año de novato

El japonés llega desde la F2 después de una impresionante primera campaña que convenció a los jefes de Red Bull sobre su potencial.

Y aunque no ha tenido mucho kilometraje en un monoplaza de F1 hasta ahora, a pesar de completar un test extra en Imola esta semana en un coche de 2019, dice que no está pensando en tomar las cosas con cautela al principio.

En su lugar, se ha comprometido a empujar duro desde el inicio en un intento de hacer una primera impresión, incluso si eso significa que hay un riesgo de hacer las cosas mal a veces.

"Esta será mi temporada de novato y me esforzaré al máximo desde el principio para adaptarme al coche lo máximo posible", dijo en una entrevista publicada por su equipo.

"Sin embargo, no tengo miedo de cometer errores, por supuesto, intentaré limitarlos, pero son inevitables al principio".

"No obstante, confío en poder aprender de mis errores, como demostré el año pasado en la Fórmula 2. Estoy muy contento de contar con el apoyo de los aficionados japoneses, y estoy orgulloso de ser el que lleve a otro piloto japonés a la parrilla, después de Kamui Kobayashi en 2014".

"En cuanto a la presión, me la pongo yo mismo, así que nada cambia en ese sentido para mí: quiero presionarme para tener éxito".

Tsunoda ha llegado rápidamente a la F1 a pesar de admitir que no le entusiasmaba el automovilismo hasta hace pocos años.

Su primera temporada completa en monoplazas fue en 2017 en la F4 Japonesa, cuando terminó tercero en la general antes de ganar el título la temporada siguiente.

Después de ganar carreras en F3 y Euroformula Open en 2019, subió a F2 el año pasado, capturando tres victorias en su camino hacia el tercer lugar en el campeonato.

Al preguntarle qué consejo se daría a sí mismo si estuviera empezando su carrera de nuevo, dijo: "Diría que empiece a poner toda su energía en las carreras antes de lo que lo hice yo, sin distraerse con otras cosas. Hasta los 16 años no me entusiasmaban las carreras. No quiero decir que no me gustara, sino que no me esforcé tanto como debía".

