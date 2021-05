Yuki Tsunoda, el rookie de AlphaTauri, terminó 16º en la clasificación del Gran Premio de España, este sábado en el Circuit de Barcelona-Catalunya, y se quedó fuera de la Q2 por tan solo 0,007 segundos.

Al piloto japonés se le escuchó por la radio del equipo quejarse del coche tras su eliminación en la Q1 antes de que su ingeniero de carrera le dijera que se calmara.

Cuando se le preguntó por sus problemas en la clasificación, Tsunoda dijo después de la sesión que configuró el coche con normalidad y sintió que todo estaba en la ventana correcta para su vuelta final, por lo que se encontraba confundido por no haber pasado a la Q2.

"No, no he forzado demasiado en la vuelta de salida, simplemente he hecho lo normal", dijo Tsunoda. "La temperatura de los neumáticos era bastante correcta antes de la vuelta. Creo que el equipo, nosotros, pusimos a punto el neumático, pero no lo sé. No es el lugar donde quiero estar luchando".

"Con el rendimiento de este coche es fácil pasar a la Q2. Y en cambio sufrí mucho incluso en la Q1".

Tsunoda continuó sugiriendo que las características de su coche AlphaTauri AT02 parecían diferentes a las de Gasly, su compañero de equipo, que consiguió clasificarse 12º en España.

Tsunoda explicó que el feedback que recibía era diferente al de Gasly, lo que le dejaba un "signo de interrogación".

"Siempre es un feedback diferente en comparación con mi compañero de equipo, incluso cuando intentamos lo contrario", dijo Tsunoda.

"Tengo un pequeño signo de interrogación sobre si tenemos el mismo coche. Por supuesto que es el mismo coche, pero es que el carácter del monoplaza es demasiado diferente".

"Tal vez, por supuesto, es un estilo de conducción diferente. Pero sí, no sé, no entiendo qué ha pasado, por qué estoy sufriendo tanto".

El resultado supuso la segunda eliminación de Tsunoda en la Q1 en sus cuatro carreras de F1 hasta la fecha, después de haberse estrellado en Imola y haberse visto obligado a salir desde el fondo de la parrilla.

Después de un impresionante debut en Bahréin, en el que luchó por la novena plaza, Tsunoda no ha conseguido puntuar desde entonces, terminando 12º en Imola y 15º en Portugal la semana pasada.

Horas después, ya fuera del calor de la batalla, Tsunoda recurrió a redes sociales para matizar sus palabras, o más bien para pedir perdón por ellas.

"Quería disculparme por mis comentarios de hoy. No quise criticar al equipo que ha hecho un gran trabajo durante todo el fin de semana. Estaba frustrado con mi actuación".

