Fórmula 1 GP de Sao Paulo

Topps celebra la carrera 400 de Hamilton en la F1 con una tarjeta NOW limitada

El piloto de Ferrari se convirtió en apenas el segundo piloto de Formula 1 en alcanzar las 400 largadas en grandes premios

Lydia Mee

Publicado: 15 nov 2026, 13:42

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Lewis Hamilton, Ferrari

Foto de: Colin McMaster / LAT Images via Getty Images

Topps ha lanzado una tarjeta coleccionable Topps NOW en celebración de la 400.ª salida de Lewis Hamilton en Formula 1, que tuvo lugar en el Gran Premio de São Paulo el fin de semana pasado.

El piloto de Ferrari se convirtió en apenas el segundo piloto en la historia del campeonato en alcanzar el hito, después de Fernando Alonso de Aston Martin, quien lo logró en 2024.

Topps anunció la tarjeta en Instagram el viernes, diciendo: "Lewis Hamilton se convierte en apenas el segundo piloto en tomar la salida en 400 grandes premios en F1. Marca el momento con Topps NOW."

Es la tarjeta número 76 de la serie Formula 1 Topps NOW 2026 y cuesta $11.99 en el sitio web de Topps.

Las tarjetas Topps NOW se fabrican bajo pedido, en lugar de en una tirada fija. Cada una está a la venta durante un breve periodo después de la carrera que conmemora, y Topps solo revela cuántas copias se imprimieron una vez que ese periodo se ha cerrado.

Esa es la cifra que los coleccionistas estarán esperando. A principios de este año, la tarjeta Topps NOW por su primera victoria con los colores de Ferrari, en el Gran Premio de Barcelona en junio, se convirtió en la tarjeta F1 Topps NOW más vendida de la historia. Topps dijo que su tirada superó las 50,000 copias.

Su 400.ª arrancada fue frustrante. El siete veces campeón salió desde el fondo de la parrilla tras una penalización por unidad de potencia. Aunque inicialmente ganó 10 posiciones, terminó a una vuelta en noveno lugar.

"Es realmente una locura, cuando piensas en dónde empezamos como familia, las incontables horas que mi padre y Linda dedicaron a mi carrera, con ese sueño de llegar aquí", dijo Hamilton en la transmisión de F1 TV antes de la carrera. "Recuerdo haber ganado mi primer campeonato mundial aquí."

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