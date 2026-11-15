Análisis

Fórmula 1

El reglamento 2026 devuelve a Hamilton confianza y velocidad en Ferrari

El título mundial de Antonelli y la segunda juventud de Hamilton tienen un hilo común. El reglamento 2026 tiene, de hecho, características diferentes respecto al pasado, no solo por la unidad de potencia, sino también por el chasis, y premia a quien sabe atacar en la entrada de la curva.

Gianluca D'Alessandro

Publicado: 15 nov 2026, 13:31

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Varias veces a lo largo de esta temporada hemos contado cómo, en la base del título mundial conquistado por Andrea Kimi Antonelli, no hay solo una gran dosis de talento, sino también la capacidad de comprender y adaptarse a las exigencias de pilotaje requeridas por este reglamento para ser rápido y constante, como también mencionó Andrea Stella. El discurso, sin embargo, puede leerse en dos direcciones.

Hay aspectos de estos coches que premian el estilo de pilotaje de ciertos pilotos. Antonelli es uno de ellos, pero no el único, porque quien parece haber recuperado impulso tras el adiós a la era del efecto suelo es Lewis Hamilton. La cosa no debe sorprender, dado que el propio Antonelli había contado que tenía un enfoque similar, aunque con alguna diferencia, al del siete veces campeón del mundo.

¿Qué tienen en común? La habilidad de marcar la diferencia en la entrada en curva, de empujar con decisión al entrar. Una cualidad que los monoplazas de efecto suelo habían eclipsado en parte, un poco por la propia naturaleza de aquellos coches, un poco porque el paso a los neumáticos de 18" había vuelto inevitablemente mucho más delicada la fase combinada de la entrada, es decir, cuando el piloto frena y gira al mismo tiempo.

Lewis Hamilton, Ferrari

Foto di: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

En esencia, también debido a la menor huella de contacto en la fase de transición, el paso de tener agarre a perderlo resultaba más repentino, y eso quitaba confianza. Pero tanto los coches como los neumáticos del reglamento 2026 tienen un ADN diferente. A menudo se habla solo del efecto generado por la Unidad de Potencia, es decir, de la necesidad de ser más cauteloso con el acelerador para ahorrar energía, pero es solo una parte de lo que ha cambiado.

En muchos sentidos, en el plano de la pura dinámica de conducción, se trata de monoplazas que James Allison ha definido como más “convencionales”. El tema ya había surgido a comienzos de año por parte de los propios pilotos, cuando explicaron que la reducción de la carga había hecho que los coches fueran más sinceros, permitiendo casi "jugar" más, tanto que todos criticaron los efectos sobre la conducción de la Unidad de Potencia, no del chasis, mientras que los coches de efecto suelo se conducían prácticamente sobre raíles. Eran estables, pero también poco sinceros.

En el momento en que se superaba ese límite, el coche se iba sin posibilidad de recuperarlo y era ahí donde ciertos pilotos conseguían marcar la diferencia y hacer aflorar su magia. Mantenerse en el límite, acariciarlo, pero sin superarlo. Luego también hay otro aspecto que Allison subrayó: hasta 2025, los coches premiaban a aquellos pilotos que hacían del paso por curva desde el centro de la curva en adelante su punto fuerte, como George Russell.

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes, Lewis Hamilton, Ferrari

Foto di: Rudy Carezzevoli / Getty Images

Este año, en cambio, la tendencia (no en todos los trazados, porque cada pista tiene sus peculiaridades) es que se pueda ganar más tiempo en la entrada en curva, marcando la diferencia en la fase combinada, más que en la salida. Por tanto, no debe sorprender que pilotos como Russell o Charles Leclerc, mucho más agresivo con el acelerador en el paso por curva y en la salida, hayan tardado más en adaptarse al nuevo reglamento, porque en parte han tenido que, y todavía tienen que, readaptar ciertos hábitos arraigados en su estilo.

Entre un cambio reglamentario y otro, a menudo cambian ciertos mecanismos: “Creo que los coches actuales son un poco más convencionales, en el sentido de que gran parte del tiempo por vuelta se encuentra teniendo confianza en el coche en la entrada en curva, cuando se frena y se gira al mismo tiempo”, contó James Allison en el podcast de Mercedes, Nu Silver Arrow Show.

“Se trata de llevar el coche hasta el punto de cuerda, confiar en el tren delantero y fiarse de que el trasero no te castigue. Así se consigue llegar al vértice de la curva con un poco más de velocidad. En consecuencia, no tienes que ser tan agresivo en la salida. Y esto, en carrera, compensa, porque utilizas menos los neumáticos traseros y por tanto tienes menos degradación”.

Lewis Hamilton, Ferrari

Foto di: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

Uno de los secretos de Antonelli esta temporada ha sido precisamente la capacidad de estabilizar el tren trasero en la fase de entrada gracias a su estilo de pilotaje: en su caso es aún más evidente, porque Kimi está entre los más agresivos y tiende a recortar mucho la curva.

En parte, sin embargo, el discurso también vale para el propio Hamilton y es una mezcla de factores. Sensibilidad en la frenada, neumáticos y coche: si se es capaz de entender cómo gestionar el tren trasero sin llegar al bloqueo y sin fallar el punto de cuerda, entonces se puede encontrar mucho tiempo por vuelta. Esto es lo que a menudo le había faltado a Lewis en la era del efecto suelo, porque esa sensación entre tener agarre y no tenerlo era repentina.

“Creo que este es uno de los motivos por los que Lewis está viviendo una especie de segunda juventud en su carrera, porque ese siempre ha sido uno de sus grandes puntos fuertes: lanzar el coche hacia el punto de cuerda, confiando en que sería capaz de gestionarlo a medida que llegaba al vértice de la curva”, añadió Allison.

Si para Antonelli este reglamento ha sido el terreno ideal para transformar el talento en un título mundial, para Hamilton, tras un primer año difícil en Ferrari, complicado también por el hecho de que ciertas decisiones no podían modificarse al estar al final de un ciclo técnico, ha sentado las bases para recuperar parte de esos puntos fuertes sobre los que ha construido sus éxitos en su carrera.

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