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Antonelli podría ayudar a Russell a recuperar el subcampeonato en el cierre de F1

Cuando aún faltan tres GP para la conclusión de la temporada 2026, George es tercero en la clasificación de pilotos, con 17 puntos por recuperar respecto a Verstappen y con solo un punto de ventaja sobre Hamilton.

Franco Nugnes

Publicado: 15 nov 2026, 13:10

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Mercedes está celebrando una temporada extraordinaria que ha llevado de nuevo al equipo de Toto Wolff a ganar con mucha antelación los dos títulos mundiales: en México llegó la coronación de Kimi Antonelli en el campeonato de pilotos y la semana después, en Brasil, puntualmente llegó la conquista del título de Constructores.

Un pleno merecido en la pista con 12 victorias (9 de Antonelli y 3 de George Russell), otras tantas pole positions (7 de Kimi y 5 del británico) y 10 vueltas rápidas (8 del boloñés y solo 2 de George).

A principios de temporada, el gran favorito para el mundial debía ser Russell y, tras el éxito inicial en Australia, parecía menospreciar el potencial del joven compañero de equipo con el que, en cambio, ha tenido que vérselas, bajándole los humos a quien, merecidamente, ha conquistado su primera corona mundial con solo 20 años. En el balance de la Estrella, sin embargo, falta una última pieza para sellar una temporada realmente dominada que retoma el hilo con 2021, último título de Constructores conquistado en la impresionante secuencia de la primera era híbrida (2014 – 2021): Russell ha caído al tercer puesto de la clasificación de pilotos y, a tres GP del final, se encuentra a 17 puntos de Max Verstappen con el Red Bull (279 puntos) y con una ventaja de solo un punto sobre Lewis Hamilton (261 puntos), que lo está acechando con el Ferrari.

George Russell, Mercedes

Foto di: Alex Bierens de Haan / Getty Images

George ha llegado a la fase decisiva de la temporada bastante agotado: no gana desde el GP de Azerbaiyán y ha sufrido la indiscutible superioridad de Kimi: “Me siento un poco exhausto por haber tenido que encontrar continuamente la fuerza para levantarme. Cuando te tiran al suelo te pones de pie, luego te vuelven a tirar y tienes que empezar de nuevo. Esperaba tener que afrontar una situación así quizá un par de veces durante la temporada, no prácticamente cada dos fines de semana”.

Una admisión de debilidad que le honra, aunque George encuentra en ciertos números una serie de explicaciones que atenúan su decepción: “Solo en seis carreras no hemos tenido problemas. Significa que en catorce ocasiones de veinte hemos tenido que afrontar situaciones que inicialmente consideramos simple mala suerte. Pero cuando ocurre tan a menudo, sobre todo en nuestro lado del box, hay que empezar a hacerse preguntas más profundas. Sería ingenuo atribuirlo todo a la mala suerte. Hay que mirarse atentamente al espejo y preguntarse dónde se podría haber hecho mejor...”.

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Foto di: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

Justo, muy justo. Después de tres años en Mercedes en los que siempre demostró saber mantener a raya a un tal Lewis Hamilton, llegó el “tsunami” Antonelli, que puso patas arriba todos los valores. En Brackley esperan que George no tenga que cerrar el año horribilis como gran derrotado y la esperanza es apoyarlo para recuperar al menos el segundo puesto en el mundial de pilotos.

Una operación nada sencilla, pero Russell podría encontrar un aliado precisamente en el compañero de equipo que lo ha demolido. Si el equipo se lo pidiera, el boloñés podría estar dispuesto a ceder una posición para favorecer la clasificación de su compañero de equipo.

En el entorno del italiano no descartan esta posibilidad si Toto Wolff quiere apoyar la recuperación psicológica de George. A juzgar por la clasificación en Brasil no lo pareció: el inglés parecía lanzado hacia una pole position en mojado cuando por radio (equivocándose) le dijeron que abortara esa vuelta para intentar marcar el tiempo en la siguiente.

George Russell, Mercedes

Foto di: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

Un error evidente al que Russell intentó responder con el muro, pero todo intento de protesta fue cortado de raíz por una orden perentoria de Toto: “¡Concéntrate en conducir!”.

¿Cuál será la actitud de Mercedes en Las Vegas, Qatar y Abu Dhabi? Mercedes está haciendo experimentos en el W17 que parecen orientados al coche del próximo año, mientras Red Bull y McLaren, victoriosa en Interlagos con Lando Norris, siguen apretando en el desarrollo. La partida está abierta.

George debe dar un golpe sobre la mesa y Kimi parece dispuesto a apoyarlo, quizá dándole también el último mazazo psicológico si alcanzara el objetivo mínimo indispensable solo con la ayuda de quien ya le ha dado una paliza durante todo 2026...

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