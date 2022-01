Top 10 de pilotos de Red Bull: Verstappen, Pérez y más

Cinco títulos de pilotos y cuatro de constructores encabezan un currículum que incluye 75 victorias en grandes premios del campeonato del mundo, suficientes para ocupar el sexto lugar en la lista de todos los tiempos detrás de Ferrari, McLaren, Mercedes, Williams y Lotus.

También cuenta con un importante programa de pilotos junior, que ha lanzado las carreras de muchos pilotos de éxito, como Sebastian Vettel y Max Verstappen.

Para esta lista de los 10 mejores pilotos de Fórmula 1, hemos tenido en cuenta la cantidad de éxitos que los corredores obtuvieron con Red Bull y su equipo hermano Toro Rosso/AlphaTauri, el impacto que tuvieron y las circunstancias de su tiempo dentro del programa de Red Bull. No se tienen en cuenta sus logros en otros equipos.

Team years: 2019 (Toro Rosso), 2019-20 (Red Bull)

Races with the teams: 38 (12 Toro Rosso, 26 Red Bull)

Team wins: 0

Team titles: 0

Sébastien Buemi o Jaime Alguersuari podrían haber ocupado este lugar. Ambos tuvieron sus momentos en Toro Rosso y formaron parte del programa durante más tiempo que Albon, y Buemi también consiguió importantes logros en el Campeonato Mundial de Resistencia y en la Fórmula E.

Pero Albon, con un cambio de última hora, llegó a la escuadra principal de Red Bull, y consiguió podios una vez allí.

Albon estaba a punto de iniciar un programa de Fórmula E cuando Daniel Ricciardo anunció su salida del equipo Red Bull y desencadenó una gran cantidad de cambios que llevó a Pierre Gasly junto a Max Verstappen y a Albon a Toro Rosso, como compañero de equipo de Daniil Kvyat.

El anglo-tailandés demostró ser capaz de recuperarse de las caídas y mostró destellos de brillantez, incluyendo un sexto puesto en el GP de Alemania, su primera experiencia con un coche de F1 en mojado.

Con Gasly en apuros, Albon fue ascendido a la escuadra Red Bull para el GP de Bélgica de septiembre, apenas su 13ª participación en la F1. Aunque tampoco pudo acercarse a Verstappen, Albon no se quedó tan atascado en el centro del campo como Gasly e hizo lo suficiente para mantener el asiento para 2020.

Lamentablemente, no pudo hacer lo suficiente en su segunda temporada de F1. Hubo dos podios, pero Albon volvió a estar demasiado lejos de Verstappen y rara vez estuvo lo suficientemente cerca como para ayudar a Red Bull con opciones estratégicas. Fue descartado a finales de 2020, aunque Red Bull lo colocó en el DTM antes del regreso de Albon a la F1 con Williams para 2022.

Años en los equipos: 2014 (Toro Rosso), 2015-16 (Red Bull), 2016-17 (Toro Rosso), 2019-20 (Toro Rosso/AlphaTauri)

Carreras con los equipos: 110 (89 Toro Rosso/AlphaTauri, 21 Red Bull)

Victorias: 0

Campeonatos: 0

¿Ha tenido alguien tantas oportunidades con Red Bull como Daniil Kvyat? Ayudado por sus 89 arranques con Toro Rosso/AlphaTauri, el ruso es el tercer piloto con más puntos conseguidos en el equipo B, por detrás de Gasly y Carlos Sainz.

Tras proclamarse campeón de la GP3, Kvyat se graduó a la F1 en 2014. Lo hizo lo suficientemente bien junto al experimentado Jean-Eric Vergne (que superó a Kvyat por 22-8) como para ocupar el asiento de Red Bull que dejó vacante Vettel, luego de ir a Ferrari, para 2015.

Kvyat fue segundo en el caótico GP de Hungría y sumó tres puntos más que su desafortunado compañero Ricciardo, aunque el australiano siguió al frente de Red Bull.

Kvyat consiguió otro podio en el GP de China de 2016, la tercera prueba de la temporada, pero ya estaba en problemas ante el rápido ascenso de Verstappen. El holandés le sustituyó para la quinta carrera, algo que a Kvyat le costó procesar mientras estaba de vuelta en Toro Rosso, a lo que no ayudó el hecho de que Verstappen ganara por primera vez para Red Bull en el GP de España.

Los problemas de Kvyat continuaron en 2017 y le faltó consistencia. Fue descartado después de estrellarse en el GP de Singapur, aunque sumó un punto en su único "regreso" en el GP de Estados Unidos.

Durante su año fuera tuvo un rol como piloto de simulador de Ferrari antes de firmar otro acuerdo con Toro Rosso para 2019 donde hizo un trabajo sólido, aunque le costó igualar a Gasly cuando el francés se unió a él tras ser reemplazado por Albon en Red Bull.

Gasly estuvo muy por delante en el rebautizado equipo AlphaTauri en 2020, sumando más del doble de puntos que Kvyat. El ruso, a pesar de algunas buenas actuaciones, fue finalmente sustituido para 2021 por la siguiente estrella potencial en las filas del programa de desarrollo de Red Bull, Yuki Tsunoda.

8. Sergio Perez

Sergio Perez, Red Bull Racing, 1st position, celebrates on the podium

Años en el equipo: 2021-presente (Red Bull)

Carreras con el equipo: 22

Victorias: 1

Campeonatos: 0

Después de probar tanto a Gasly como a Albon en el asiento que dejó vacante Ricciardo, Red Bull buscó fuera de su propio grupo de pilotos para 2021. La estrella de Racing Point, Sergio Pérez, fue fichado en un intento de dar a Verstappen algún apoyo en su lucha contra Mercedes.

Fue parcialmente exitoso. Pérez a veces proporcionó un apoyo útil, sobre todo en los GP de Azerbaiyán (que ganó), Francia, Turquía y Abu Dhabi. Pero también estuvo en ocasiones fuera del ritmo de los líderes.

Con sólo ocho puntos de diferencia entre Verstappen y Hamilton en la tabla de pilotos, fue el margen de 36 puntos de Valtteri Bottas sobre Pérez lo que aseguró que Mercedes se hiciera con su octava corona de constructores consecutiva. El mexicano tuvo dificultades con el RB16B durante la primera parte del calendario.

Pérez mantuvo su asiento para 2022. La forma en que se desenvuelva con la llegada de la nueva normativa de la F1 determinará la duración de su carrera en Red Bull, y lo alto que pueda llegar en esta lista.

7. Pierre Gasly

Años en los equipos: 2017-18 (Toro Rosso), 2019 (Red Bull), 2019-present (Toro Rosso/AlphaTauri)

Carreras con los equipos: 86 (74 Toro Rosso/AlphaTauri, 12 Red Bull)

Victorias: 1

Campeonatos: 0

Juzgado sólo por su paso por la escudería mayor, Gasly no estaría tan alto en esta lista. Pero sus actuaciones con el equipo Toro Rosso y el renombrado AlphaTauri han demostrado que el francés es uno de los principales talentos en la mitad de la parrilla.

Gasly, graduado del programa de desarrollo de la casa austriaca, tuvo cinco arrancadas con Toro Rosso a finales de 2017 antes de su primera campaña completa junto a Brendon Hartley. Gasly ganó la lucha intra-equipo en 2018 y se ganó un asiento en Red Bull cuando Ricciardo se marchó.

Sus 12 carreras en el equipo A estuvieron marcadas por las dificultades para acercarse a Verstappen, por correr con coches más lentos en el mediocampo y por algunos problemas para trabajar con el equipo para encontrar soluciones. Fue sustituido por Albon y regresó a Toro Rosso, pero se recuperó rápidamente del contratiempo.

Desde entonces, Gasly ha sido uno de los pilotos más impresionantes en la mitad de la parrilla. Consiguió un podio en el GP de Brasil de 2019 y ha liderado a AlphaTauri. Si el novato de la F1, Tsunoda, se hubiera acercado a la puntuación de Gasly en 2021, el equipo habría superado a Alpine por el quinto puesto en el campeonato de constructores.

Y, por supuesto, hubo un día especial en el Gran Premio de Italia de 2020. Gasly aprovechó un coche de seguridad y un error de Lewis Hamilton/Mercedes para resistir el ataque del McLaren de Carlos Sainz y ganar en Monza. La pregunta ahora es si alguna vez tendrá otra oportunidad con uno de los mejores equipos de la F1.

6. Carlos Sainz Jr

Años en los equipos: 2015-17 (Toro Rosso)

Carreras en los equipos: 56

Victorias: 0

Campeonatos: 0

¿Es Sainz el talento que Red Bull dejó escapar? Dadas sus actuaciones en McLaren y Ferrari desde 2019, es fácil pensar que sí.

El español llegó a la F1 con Toro Rosso en 2015 como compañero de equipo del también novato Verstappen. El neerlandés sumó más puntos, pero gran parte de la diferencia se debió a la falta de fiabilidad del coche. Sainz superó a Verstappen por 10-9 en la clasificación y el hecho de que hubiera tensión indicaba que se veían como rivales.

Cuando Verstappen fue ascendido al equipo Red Bull tras solo cuatro carreras de 2016, Sainz superó cómodamente a su nuevo compañero Kvyat y lideró Toro Rosso. También estuvo brillante en 2017, con un séptimo puesto en el GP de China como una de sus mejores conducciones de la temporada, y sumó casi todos los puntos del equipo, excepto cinco.

Pero también se fue por la puerta grande. Sainz disputó los últimos cuatro GP de 2017 para Renault, su casa para 2018 antes del exitoso cambio a McLaren. Más de cuatro años después de la salida de Sainz, sólo Gasly ha acumulado más puntos para Toro Rosso/AlphaTauri.

5. David Coulthard

Años con el equipo: 2005-08 (Red Bull)

Carreras con el equipo: 71

Victorias: 0

Campeonatos: 0

El historial de Coulthard en Red Bull -dos podios en cuatro temporadas- no parece impresionante si se compara con algunos de esta lista. Pero el 13 veces ganador de carreras fue una parte importante de los primeros días de la escudería tras la compra de Red Bull sobre Jaguar.

Coulthard fue uno de los primeros fichajes clave del jefe de Red Bull, Dietrich Mateschitz, y del jefe del equipo, Christian Horner, y aportó nueve años de experiencia en la operación de McLaren, con quienes ganó el campeonato de constructores junto al finlandés Mika Hakkinen.

Coulthard consiguió un sorprendente cuarto puesto en el GP de Australia de 2005, logró el primer podio de la escudería en Mónaco al año siguiente y superó a varios de sus compañeros de Red Bull entre 2005 y 2007, incluido Mark Webber. Sólo en su última temporada, en 2008, fue realmente superado (por Webber), pero incluso entonces sumó otro podio en el GP de Canadá.

Coulthard siguió trabajando como asesor de Red Bull después de colgar el casco y, en su libro de 2018 La fórmula ganadora, dijo: "Una de mis experiencias más gratificantes fue utilizar los últimos años de mi carrera como piloto para ayudar a desarrollar Red Bull Racing hasta convertirlo en un equipo dominante".

4. Mark Webber

Años en el equipo: 2007-13 (Red Bull)

Carreras en el equipo: 129

Victorias: 9

Campeonatos: 0

Webber fue un leal lugarteniente de Red Bull durante los siete años que estuvo en la escudería, a la que ayudó a convertirse en puntera. Cuando Red Bull marcaba el ritmo de la F1, Webber solía ceder lo mejor a Vettel y tuvo que conformarse con nueve victorias y un trío de terceros puestos en el campeonato mientras su compañero de equipo acumulaba cuatro títulos.

La mejor oportunidad de Webber llegó en 2010. Cuatro victorias y tres segundos puestos le situaron con 14 puntos de ventaja sobre Vettel y Fernando Alonso, en aquel tiempo integrante de Ferrari, a falta de tres pruebas para la conclusión de la campaña. Pero se estrelló en el GP de Corea en condiciones complicadas y Red Bull -con razón- permitió que Vettel quedara por delante en Brasil.

Eso significó que Alonso aventajaba a Webber en ocho puntos al llegar a la final de Abu Dhabi, con Vettel a siete más de distancia. Ferrari se enfocó en protegerse de Webber en la carrera, Red Bull mantuvo a Vettel en la estrategia óptima y fue el alemán quien ganó la competencia y el título.

Además, Vettel se adaptó mejor al concepto del difusor soplado y, por lo general, fue el claro líder del equipo a partir de 2010. Webber se despidió de Red Bull y de la F1 tras una temporada 2013 en la que Vettel se llevó el título con 13 victorias y él no consiguió ganar ni una sola vez.

3. Daniel Ricciardo

Daniel Ricciardo, Red Bull Racing, dives into the swimming pool on the Red Bull Energy Station

Photo by: Andrew Hone / Motorsport Images