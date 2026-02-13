Ir al contenido principal

Fórmula 1 Test de pretemporada en Bahrein

Antonelli lidera un 1-2 de Mercedes en Bahréin con Colapinto en el top 10 y Checo Pérez 14°

Andrea Kimi Antonelli superó a George Russell en la sesión vespertina del viernes en la pretemporada de la F1 en Bahréin para un 1-2 de Mercedes. Franco Colapinto fue octavo y Sergio Pérez terminó 14°.

Federico Faturos
Federico Faturos
Edited:
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Foto de: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

La primera semana de pretemporada oficial de la F1 en el Circuito Internacional de Bahréin terminó con un doblete de Mercedes en la cima del clasificador, donde George Russell había liderado la sesión matutina con un tiempo de 1m33s918, pero su compañero Andrea Kimi Antonelli lo desplazó durante la tarde.

El piloto italiano recién salió a la pista pasada una hora y media de las cuatro previstas en la sesión vespertina, pero rápidamente se colocó tercero con una vuelta de 1m34s491 y luego mejoró a 1m33s900 para tomar la primera posición.

No conforme con eso, Antonelli bajó su propia marca hasta 1m33s669 a una hora y 40 minutos de la bandera a cuadros, lo que terminaría definitivamente como el mejor tiempo de la semana en Bahréin.

Lewis Hamilton finalizó tercero con la vuelta de 1m34s209 que obtuvo durante la mañana en una jornada en la que el británico de Ferrari completó 150 vueltas al volante del SF-26. Sin embargo, el viernes de Hamilton terminó 10 minutos antes, cuando se detuvo en la curva 8, posiblemente por falta de combustible, y causó la segunda bandera roja del día.

Oscar Piastri fue cuarto en el clasificador final, pero fue el piloto que más giró, con 161 vueltas en el McLaren MCL40.

Max Verstappen e Isack Hadjar terminaron el día en la quinta y sexta posición respectivamente para Red Bull, con 120 vueltas entre los dos, seguidos de Esteban Ocon, que se combinó para un total de 145 con Oliver Bearman en Haas.

Franco Colapinto, Alpine

Franco Colapinto, Alpine

Photo by: Joe Portlock / LAT Images via Getty Images

Franco Colapinto protagonizó la jornada más productiva de Alpine hasta ahora en la pretemporada, ya que completó 144 vueltas, siendo el tercer piloto que más giró a lo largo del viernes. El argentino marcó el octavo mejor tiempo con 1m35s806 durante la hora final de la sesión vespertina.

Con la sesión ya terminada, cuando los pilotos se acomodaban en la parrilla para realizar prácticas de salidas, Colapinto tuvo un incidente del que afortunadamente pudo evitar un impacto en el Alpine.

 

Por su parte, Sergio Pérez tomó el relevo de Valtteri Bottas en Cadillac por la tarde y marcó un mejor registro de 1m37s365 luego de 67 vueltas, lo que permitió al nuevo equipo volver a superar el centenar de giros pese a que Bottas tuvo un tiempo limitado en pista por problemas en el coche por la mañana, que motivaron la primera roja y dejaron al finlandés con solo 37 vueltas.

La pretemporada de la Fórmula 1 continuará con otros tres días de pruebas en Bahréin entre el 18 y el 20 de febrero.

Fórmula 1 - Test Bahréin 1 - Tiempos Viernes

POS. 

PILOTO

EQUIPO 

TIEMPO 

DIF.

VUELTAS 

1   

Antonelli 

Mercedes 

1:33.669 

 

49 

2    

Russell  

Mercedes 

1:33.918 

+00.249 

78 

3    

Hamilton  

Ferrari 

1:34.209 

+00.540 

137 

4    

Piastri  

McLaren 

1:34.549 

+00.880 

151 

5    

Verstappen 

Red Bull 

1:35.341 

+01.672 

61 

6    

Hadjar 

Red Bull 

1:35.610 

+01.941 

47 

7    

Ocon 

Haas 

1:35.753 

+02.084 

62 

8    

Colapinto  

Alpine 

1:35.806 

+02.137 

136 

9    

Bearman  

Haas 

1:35.972 

+02.303 

70 

10    

Hulkenberg 

Audi 

1:36.291 

+02.622 

47 

11    

Albon 

Williams 

1:36.665 

+03.124 

59 

12    

Lawson  

Racing Bulls 

1:36.808 

+03.139 

119 

13    

Sainz 

Williams 

1:37.186 

+03.517 

68 

14    

Bortoleto  

Audi 

1:37.536 

+04.582 

60 

17º    

Pérez 

Cadillac 

1:38.365 

+04.696 

40 

15    

Stroll  

Aston Martin 

1:38.165 

+04.754 

61 

16    

Bottas  

Cadillac 

1:38.772 

+05.103 

37 
Más de la Fórmula 1:

