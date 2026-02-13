George Russell, piloto de Mercedes, dice que es demasiado pronto para juzgar la nueva generación de coches de la F1 en medio de las críticas sobre cómo deben ser conducidos.

En el primer test de tres días en Bahréin, los pilotos de F1 finalmente pudieron probar la tan discutida generación de coches de 2026 en condiciones representativas, con gran parte de la atención centrada en optimizar las ambiciosas reglas híbridas de energía.

Los coches obtienen la mitad de su potencia de un motor eléctrico, pero como agotan fácilmente su batería a lo largo de una vuelta, los pilotos tienen que desarrollar diversas técnicas de conducción novedosas y explorar configuraciones de software para recuperar esa energía en las curvas. Eso incluye comportamientos inusuales como hacer lift and coast en exceso en las rectas, y mantener altas revoluciones en curvas de baja velocidad para recuperar energía.

No todos los pilotos son fanáticos de lo cuidadosamente que deben gestionarse estos coches, con Max Verstappen calificando las nuevas reglas como "anti-automovilismo" y "Fórmula E con esteroides".

Pero Russell cree que aún es demasiado pronto para juzgar el nuevo reglamento porque los equipos se enfrentan a una pronunciada curva de desarrollo, y disfrutó del hecho de que los coches sean más ligeros, pequeños y ágiles este año.

George Russell, Mercedes Photo by: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

"Creo que es un paso adelante y siempre me gusta dar una oportunidad a las cosas", dijo Russell. "Llevamos cuatro días dentro de un reglamento que va a durar más de tres años y el progreso que todos van a hacer en estos primeros meses será enorme.

"Los coches son mucho más agradables de conducir. Solo he conducido la generación más pequeña de coches de F1 en dos ocasiones y no podía creer la diferencia en lo mucho más ágil que se siente el coche al ser más ligero y más pequeño. Así que eso es muy positivo.

"Los motores son muy complicados y, para ser honesto, probablemente está causando más dolores de cabeza a todos los ingenieros que a los pilotos. Sin embargo, estos dos circuitos, Barcelona y Bahréin, son posiblemente dos de los más fáciles para el motor. Así que no quiero decir nada demasiado pronto antes de llegar a circuitos como Melbourne o Jeddah, porque será mucho más desafiante para los motores y la energía una vez que estemos allí."

Russell sí señaló que tener que usar menos revoluciones de lo habitual está provocando algunas características de conducción no deseadas e inestabilidad que no le gustan demasiado.

George Russell, Mercedes Photo by: Joe Portlock / LAT Images via Getty Images

"El único desafío al que nos enfrentamos es usar marchas muy cortas en las curvas", explicó. "Aquí en Bahréin, normalmente la primera curva es de tercera marcha. Ahora tenemos que usar primera para mantener las revoluciones del motor muy altas y mantener el turbo girando. A veces se siente como un poco de freno de mano cuando tienes que bajar tantas marchas.

"Probablemente esto sea lo único que resulta bastante molesto y no es tan intuitivo. Pero por lo demás, no puedes discutir la cantidad de potencia que tienes cuando obtienes los 350 kW completos. Pero también creo que va a progresar muchísimo en los próximos meses, así que tenemos que darle tiempo."

Mientras que su rival, el vigente campeón del mundo Lando Norris, consideró que los pilotos cobran demasiado dinero como para quejarse de sus coches, Russell está adoptando un enfoque pragmático, teniendo en cuenta el panorama general de por qué se concibieron las reglas de 2026 en primer lugar: garantizar que fabricantes como Audi y Honda estuvieran interesados en desarrollar una unidad de potencia.

"Como con cualquier cosa en la vida, no puedes marcar todas las casillas", añadió. "Y hay más en juego. Cuando estas regulaciones entraron en juego, obviamente había un gran impulso hacia los vehículos eléctricos desde la Unión Europea, y eso fue una parte importante para que fabricantes como Audi se sumaran. Así que eso tiene que ser una consideración.

"Y creo que nadie puede discutir que la Fórmula 1 está en un lugar increíble actualmente. Por supuesto, queremos los mejores coches, los coches más rápidos, las mejores carreras. Pero no sé cómo puedes complacer a todo el mundo.

"Como dijo Lando, somos privilegiados de estar en esta posición. Y con toda honestidad, yo solo quiero ganar. Supongo que para un piloto que ha ganado bastante recientemente, simplemente quieres tener el mejor coche y los coches más divertidos de conducir. Así que sí, [Verstappen] es bienvenido a ir al Nordschleife, supongo."