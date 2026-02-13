Isack Hadjar confía en ganar carreras con Red Bull en la F1 2026
El piloto de 21 años se ha unido a Red Bull para su segunda campaña en la F1 y confía en no correr la misma suerte que muchos de sus predecesores frente a Max Verstappen.
El nuevo fichaje de Red Bull, Isack Hadjar, está convencido de que puede ganar carreras en la temporada 2026 de Fórmula 1 a pesar de las dificultades que enfrentaron sus predecesores frente a Verstappen.
El joven de 21 años será compañero del cuatro veces campeón del mundo este año tras reemplazar a Yuki Tsunoda, quien tuvo un desastroso paso de 22 rondas con Red Bull la temporada pasada al sumar solo 30 puntos.
Pero Tsunoda no es el único piloto que ha sufrido junto a Verstappen, ya que Liam Lawson, Sergio Pérez, Alex Albon y Pierre Gasly lo han intentado sin éxito en lo que ha sido un verdadero problema para el equipo desde que Daniel Ricciardo se marchó en 2018, con el mexicano siendo el que más pudo estar a la altura del neerlandés en ese período.
Por eso hubo llamados para que Hadjar permaneciera en el equipo hermano Racing Bulls tras una impresionante campaña como novato, pero la tentación fue obviamente demasiado grande, y las primeras señales son, de hecho, positivas.
"La emoción de pelear por victorias contra los mejores pilotos seguirá estando ahí y eso es lo que más importa", dijo Hadjar durante el test de pretemporada de Bahréin 2026 de esta semana. "Pero aun así, te gustaría hacerlo en autos que sean súper, súper rápidos. Eso lo hace un poco mejor".
Red Bull ha sido, de hecho, uno de los equipos destacados en Bahréin, ya que Verstappen completó el mayor kilometraje con 136 vueltas el miércoles, lo que llevó a muchos miembros del paddock a afirmar que el nuevo motor de RBPT es el más fuerte de la parrilla.
Max Verstappen, Red Bull Racing, Isack Hadjar, Red Bull Racing
Photo by: Kym Illman / Getty Images
Y aunque una fuga hidráulica impidió que Hadjar rodara correctamente el jueves por la mañana, se recuperó con 86 vueltas y el quinto mejor tiempo por la tarde, lo que dejó al francés animado de cara a la temporada.
"Obviamente, esa primera victoria está en el radar —eso sería genial", agregó. "Me gustaría ver que nuestro auto progrese más rápido que los de los otros equipos. Creo que eso también sería muy disfrutable".
Cuando luego se le preguntó a Hadjar si confía en lograr ese objetivo con el RB22, respondió con un muy directo "sí".
Las respuestas cortantes continuaron, particularmente cuando se le preguntó por su accidente en el shakedown privado de Barcelona hace dos semanas. Se salió en la última curva en el segundo día, algo que Hadjar atribuyó al cambio de neumáticos de lluvia extrema a intermedios en una pista empapada.
La comunidad de la F1 naturalmente hizo comparaciones con cuando Gasly se accidentó el segundo día de los test de pretemporada de 2019, lo que inició su terrible paso de 12 rondas con el equipo austriaco. Surgieron preguntas sobre si Hadjar sufriría el mismo destino y si la historia simplemente se estaría repitiendo.
Todo eso se le planteó a Hadjar, quien respondió con sarcasmo: "Cuando me accidenté, lo pensé directamente, pensé en Pierre. Así que fui a Twitter y leí todo, y estaba como: 'Estoy acabado para toda la temporada', y así fue como seguí adelante, honestamente".
Así, Hadjar claramente tiene la confianza para desempeñar un papel clave en los autos de punta este año, sin verse intimidado por el cambio reglamentario ni por ser compañero de equipo de Verstappen.
