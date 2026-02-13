Por qué Alpine está nervioso por su exclusivo diseño del alerón trasero de F1 2026

Cuando el A526 de Alpine salió a pista en Barcelona para la semana del shakedown a finales de enero, no pasó mucho tiempo antes de que los observadores más atentos detectaran una característica inusual del alerón delantero. Aunque prácticamente los únicos medios externos presentes observaban con binoculares desde una sucesión de colinas cercanas, siendo desplazados con frecuencia por una seguridad innecesariamente dura.

El equipo de Enstone tiene una rica historia de seguir su propio camino, aunque ha pasado por varias etapas de liderazgo técnico desde sus días de gloria como Renault a mediados de la década de 2000. Fue pionero en pontones con un undercut radical, hoy una característica omnipresente en los coches de F1; y bajo otros nombres introdujo excentricidades como los escapes montados en la parte delantera (en última instancia bastante menos exitosos).

Entre las características inusuales del A526 se encuentra la suspensión delantera pullrod, una configuración de la que varios otros equipos se han alejado, y un flap del alerón trasero que opera en la dirección opuesta a las demás. Cuando se despliega la aerodinámica activa, el activador empuja hacia abajo la parte trasera de la aleta en lugar de elevar hacia arriba la parte delantera.

Pierre Gasly, Alpine Photo by: Steven Tee / LAT Images via Getty Images

Aunque es poco probable que sea un factor decisivo, naturalmente destaca como un punto de diferencia que puede no ofrecer necesariamente ninguna mejora.

Consultado sobre si el hecho de que nadie más haya adoptado este enfoque lo ponía nervioso, el director general de Alpine, Steve Nielsen, dijo: "Por supuesto que sí. No sé si es el correcto, o probablemente sería una mejor pregunta para responder más adelante en la temporada.

"Pero, cuando has tenido el año que tuvimos el año pasado, por supuesto que encuentras consuelo en las cosas que están con la mayoría...

"Cuando algo es inusual... No significa que esté mal y lo hicimos por nuestras propias razones. Pero, por supuesto, piensas: 'vaya, eso no es lo mismo'.

"Es una diferencia evidente. Pero si es la dirección correcta o la dirección equivocada, ¿quién lo sabe?"

Lando Norris, McLaren, Pierre Gasly, Alpine Photo by: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

La actuación del alerón trasero puede parecer una minucia innecesaria para ocupar la mente, pero en realidad la mecánica de la aerodinámica activa podría influir en el panorama más amplio de las diferencias competitivas.

Varios ingenieros líderes de distintos equipos han señalado que simular los efectos de la aerodinámica activa en factores de rendimiento como las cargas de los neumáticos y la altura trasera del coche ha sido muy difícil, al igual que modelar con precisión fenómenos como la readhesión del flujo cuando las alas se cierran.

Todos estos factores afectan al balance del coche y a la vida útil de los neumáticos, además de tener efectos de segundo orden en la estabilidad a medida que la aerodinámica activa pasa de un modo a otro. De ahí que gran parte del rodaje durante el shakedown y el primer test en Bahréin se haya centrado en mediciones prácticas con pintura flow-viz y arreglos de tubos pitot.

Este es el punto de la temporada en el que los equipos comienzan a observarse entre sí e identificar lo que podrían haber pasado por alto. Habrá un proceso paralelo en el que los equipos intentan maximizar su comprensión de cómo funciona su coche en términos reales, mientras observan cómo otros equipos han abordado el mismo reglamento y evalúan discretamente esas soluciones frente a las suyas, además de lo que tengan en su programa de actualizaciones.

"Estamos evaluando todo ahora. Absolutamente todo", dijo Nielsen.

"Junto con lo que vemos en otros coches. Vemos algo, lo modelamos, tratamos de reproducirlo", concluyó.