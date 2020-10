Stroll "no podía salir del baño" y por eso no competirá en Eifel

Lance Stroll se encontraba tan mal el sábado por la mañana que finalmente le dijo al equipo que no podría pilotar, aunque era consciente de que eso le dejaba fuera del GP de Eifel del domingo.

Szafnauer dice que Stroll no se había sentido bien en los días posteriores al GP de Rusia, y luego sufrió un malestar estomacal en Alemania el jueves por la noche.

El coche de Stroll se quedó en el garaje durante la FP3, pero el piloto reserva Nico Hulkenberg llegó a tiempo para disputar la clasificación, y saldrá desde el puesto 20º, último de la parrilla.

Szafnauer aclaró que a pesar de no estar bien, Stroll dio negativo en el test de COVID-19.

"No se ha encontrado bien desde Rusia", explicó. “Creo que estaba un poco resfriado. Al principio pensamos: 'Bueno, será mejor que te hagas la prueba del virus".

“Ha pasado varios test, incluida la prueba previa al evento para esta carrera. Y ha dado negativo tres o cuatro veces. No tiene los síntomas típicos de COVID-19, simplemente no se encuentra bien".

“Y anoche tuvo un poco de malestar estomacal. Así que estuvo en el baño todo el tiempo. Me dijo: 'Me he deshecho de una gran cantidad de líquido y no puedo salir del inodoro el tiempo suficiente como para subirme al coche".

“No sé si es algo que comió o si es un virus estomacal. Simplemente dijo: 'No me siento con ganas de hacerlo. Pronto tendremos un doble evento. Y prefiero descansar y prepararme para eso".

“Esperábamos que mejorara. Tenía síntomas parecidos a los de la gripe. Simplemente no estaba bien, y no podía hacer ejercicio, así que ahora sea algo que haya comido o un virus de la tripa, dijo: 'No puedo hacerlo'. Tenemos un médico que lo cuida y cuando esté en condiciones de irse, se irá a casa".

Szafnauer dijo que la decisión final de que Stroll no dispute el gran premio la tomó Racing Point justo antes de la sesión de libres del sábado, razón por la cual Hulkenberg estaba fuera de Nürburgring.

“Treinta minutos antes de la FP3 seguía pensando: 'Quiero hacerlo', pero luego recapacitó: 'Bueno, si no mejoro, entonces tengo que hacer la clasificación, y luego tengo que correr'. En el estado en el que se encontraba no veía fácil hacer una carrera entera".

“Tenía la esperanza de poder salir del servicio y subirse al coche. Pero faltaban 30 minutos para la FP3. De lo contrario, el viernes habríamos llamado a Hulkenberg ,un día antes, y habría hecho él la FP3 ”.

Afortunadamente para el equipo, Hulkenberg estaba en Colonia e iba a viajar al circuito.

Lance Stroll, Racing Point Photo by: Glenn Dunbar / Motorsport Images

“Él iba a venir, creo que iba a trabajar para la RTL, porque me mantengo en contacto con él. Entonces supe que no estaba lejos. Así que lo llamé y le dije: "¿Cómo de lejos estás?".

Szafnauer admite que pasar directamente a la clasificación fue un gran desafío para el piloto: “Estamos agradecidos de que haya estado en el 107%, eso es lo que queríamos hacer, para que pudiera correr mañana. Tiene un buen coche y ha dado algunas vueltas. Y si tiene una buena salida, tiene posibilidades de sumar puntos".

"Hicimos algunos cambios en el monoplaza desde la última vez que lo condujo. Estaba sorprendido por los cambios que hicimos. Dijo que el coche se sentía diferente. Tiene que acostumbrarse".

“En general, estaba feliz de que el equilibrio siguiera ahí. Dijo que algunos de los cambios que hicimos lo sorprendieron. Si no está acostumbrado a pilotar con las actualizaciones que introducimos en el coche, definitivamente irá más lento".

Szafnauer dijo que si Hulkenberg no hubiera estado disponible, Stoffel Vandoorne, el otro piloto reserva designado por el equipo, habría tenido una oportunidad.

“Estaba en el paddock. Había pasado el test de COVID y estaba listo para rodar. Solo que con Nico, teníamos su asiento aquí, sabemos exactamente dónde van los pedales con su altura".

“No tenemos que ajustar los pedales y algunas de las otras cosas por las que habríamos tenido que pasar con Stoffel. Así que era más fácil".

¡Hulkenberg y las mejores fotos del sábado del GP de Eifel 2020!

Haz click sobre las imágenes para verlas en grande. ¡Da al 'Play' y disfruta viendo cómo pasan ante tus ojos geniales fotos!