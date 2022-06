El duro consejo de Stewart a Hamilton: "Es hora de dejar la F1"

Desde que pasó de McLaren a Mercedes a principios de 2013, Lewis Hamilton ha disfrutado de una carrera muy exitosa, con 83 victorias y seis títulos mundiales con la escudería de Brackley. A ello se suman los 20 triunfos y el título mundial que ya había conseguido durante su etapa con los de Woking.

El año pasado, el británico de 37 años se quedó sin el campeonato por primera vez desde 2016, viendo cómo se lo llevaba Max Verstappen en la última vuelta de la última carrera de la temporada. Desde entonces, el reglamento técnico ha cambiado y Mercedes, que ha ganado el título de constructores ocho veces consecutivas, ya no es líder. Red Bull Racing y Ferrari son actualmente más rápidos que el equipo del fabricante alemán, que está luchando por utilizar todo el potencial del W13.

Hamilton también ha tenido que decir adiós a su fiel compañero de equipo, Valtteri Bottas, que ha sido sustituido por George Russell.

El joven británico ha superado en general a su muy experimentado compañero de escudería en las nueve primeras carreras de la temporada, algo que el tricampeón del mundo Jackie Stewart considera que debe doler sin duda.

"Ahora está sufriendo un poco porque tiene un nuevo compañero de equipo (George Russell) que ha sido más rápido que él en clasificación en lo que va de año, lo que va a ser difícil de aceptar para él", dijo Stewart en el podcast Convex Conversation.

Stewart continuó hablando sobre Hamilton y, sin vueltas, indicó que ha llegado el momento de abandonar la Fórmula 1 para el siete veces campeón mundial.

"Sin embargo, creo que es hora de que lo deje", aseguró. "Tiene su música y su cultura, le encanta la ropa. La industria de la indumentaria encajaría muy bien con él. Estoy seguro de que tendrá mucho éxito, porque ha ganado una gran cantidad de dinero, y con razón, porque es el mejor de su época".

"Y eso es lo mejor que puedes hacer. Juan Manuel Fangio, en los años 40 y 50, y [Tazio] Nuvolari y [Rudolf] Caracciola en los años 20 y 30, siempre hay alguien ahí arriba, ya sea Jim Clark en los años 60... Juan Manuel era el más delicado (para conducir), el mejor que he visto, lo llevé a su última morada".

"Lewis está en el grupo de los Ayrton Senna y los Alain Prost, o quizás incluso de los Jackie Stewart. Ha llevado el deporte muy bien, pero me gustaría que lo dejara ya", dijo Stewart.

"Es una pena que no haya parado en su mejor momento y no creo que eso vaya a ocurrir ahora. Sin embargo, es mejor dejarlo que estar sufriendo por no poder hacer lo que antes podías", finalizó.

Hamilton viene de conseguir el pasado domingo en Canadá su segundo podio de la temporada luego de haber finalizado tercero en Montreal y se ubica sexto en el campeonato de pilotos.