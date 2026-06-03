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Fórmula 1 GP de Mónaco

Aston Martin presenta para Mónaco una decoración especial que cambia de color

El equipo con sede en Silverstone luce una decoración especial en asociación con su patrocinador Maaden, que añade detalles de color cambiante al AMR26

Matteo Nugnes
Matteo Nugnes
Edited:
Aston Martin Monaco livery

La decoración especial de Aston Martin para el GP de Mónaco

Librería Aston Martin Mónaco

La decoración especial de Aston Martin para el GP de Mónaco

Libré de Mónaco de Aston Martin

La decoración especial de Aston Martin para el GP de Mónaco

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La decoración especial de Aston Martin para el GP de Mónaco

Librería Aston Martin Mónaco

La decoración especial de Aston Martin para el GP de Mónaco

Librería Aston Martin Mónaco

La decoración especial de Aston Martin para el GP de Mónaco

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El fin de semana del Gran Premio de Mónaco siempre ha sido el evento más glamoroso del calendario de Fórmula 1. No es casualidad que los equipos a menudo elijan las calles del principado para mostrar decoraciones especiales, y este año Aston Martin presentará una imagen exclusiva para el evento.

En los últimos días, McLaren presentó la decoración que utilizará para celebrar su Gran Premio número 1000 en Fórmula 1. Esta mañana, Aston Martin reveló una nueva combinación de colores creada en colaboración con Maaden, uno de los patrocinadores del equipo de Silverstone.

Los coches AMR26 abandonarán temporalmente el tradicional verde de Aston Martin en favor de la campaña "From Rock to Racetrack". Se dice que la decoración recorre el viaje de los metales y minerales desde la extracción hasta la ingeniería de alto rendimiento. El objetivo es demostrar cómo los materiales extraídos por Maaden se transforman en los componentes fundamentales que contribuyen a impulsar la sociedad moderna.

La decoración especial de Aston Martin en Mónaco.

La decoración especial de Aston Martin en Mónaco.

La decoración presenta un acabado iridiscente y de color cambiante, creado mediante un material de recubrimiento especial que Aston Martin utiliza por primera vez. El resultado es un diseño que cambia visiblemente de color a medida que el coche recorre el icónico circuito urbano de Mónaco, simbolizando la transformación de las materias primas en tecnología avanzada.

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El mismo diseño también aparecerá en los monos de carrera de Fernando Alonso y Lance Stroll, así como en los cascos y monos de los mecánicos del equipo.

"Este fin de semana, estamos orgullosos de celebrar a nuestro socio principal Maaden a través de esta intervención única de decoración en el Gran Premio de Mónaco", dijo el director general comercial de Aston Martin, Jefferson Slack.

La decoración especial de Aston Martin en Mónaco.

La decoración especial de Aston Martin en Mónaco.

"Más que una simple decoración, toda la campaña destaca el importante papel que desempeña Maaden en dar forma y transformar materiales en componentes que todos usamos, incluso en el mundo de la Fórmula 1.

"Esperamos ver el llamativo diseño de Maaden en las calles de Mónaco este fin de semana."

Aston Martin ha afrontado un inicio difícil en su campaña de 2026, la primera con un coche de carreras diseñado por Adrian Newey. Sin embargo, la nueva asociación oficial del equipo con Honda ha tenido un comienzo accidentado, con vibraciones del motor y problemas de fiabilidad que han frenado su progreso este año.

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