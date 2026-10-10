El final de la carrera sprint del Gran Premio de Singapur fue un drama para McLaren cuando un ataque por el interior por parte de Lando Norris sobre su compañero Oscar Piastri provocó el abandono del australiano, mientras que al campeón del mundo descendió al octavo.

Hasta antes del contacto, Norris estaba en quinto con Piastri en cuarto, ambos presionando al Ferrari de Charles Leclerc. Los comisarios de la FIA determinaron llamar a los dos pilotos para realizar una investigación.

Justo cuando la clasificación definitiva iniciaba la noche del sábado, la FIA determinó no aplicar ninguna sanción a Lando Norris con lo que el inglés conservó el punto logrado horas antes.

Lando Norris, McLaren, Oscar Piastri, McLaren Photo by: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images

La explicación completa de la FIA sobre el incidente entre Norris y Piastri

Tras escuchar las declaraciones de Lando Norris, Oscar Piastri y los representantes de McLaren, además de analizar la telemetría y los videos a bordo, el cuerpo de comisarios emitió el siguiente comunicado.

"El piloto del auto 1 (Lando Norris) intentó el rebase sobre el auto 81 (Oscar Piastri) por el interior en la curva 5. Ocurrió una colisión en el vértice. El piloto del auto 81 explicó que no esperaba que el auto 1 intentara un rebase y, tras girar, notó al auto 1 por el interior e intentó dejar espacio.

“Norris declaró que vio una oportunidad de adelantamiento. Dijo que el eje delantero de su auto estaba por delante del espejo del de Piastri antes del vértice y, por lo tanto, esperaba que le dejaran espacio.

“Al acercarse al vértice, el espacio fue menor del que había anticipado, por lo que tuvo que utilizar el bordillo interior y frenar, ocurriendo la colisión. Los comisarios consideraron que ambos pilotos contribuyeron al incidente y que ninguno tuvo la culpa total o predominantemente de la colisión. Por lo tanto, los comisarios determinaron no tomar más acciones", detalló el comunicado de la FIA.