Ir al contenido principal

Sign up for free

  • Get quick access to your favorite articles

  • Manage alerts on breaking news and favorite drivers

  • Make your voice heard with article commenting.

Fórmula 1 GP de Singapur

La respuesta de Alpine a las dificultades de Colapinto en Singapur: "Estamos trabajando para comprender"

Steve Nielsen, director deportivo de Alpine, se refirió a los problemas que afectaron a Franco Colapinto durante el sábado del Gran Premio de Singapur de Fórmula 1, donde el argentino abandonó la carrera sprint y luego sufrió con el balance de su coche en la clasificación.

Federico Faturos
Federico Faturos
Edited:
Franco Colapinto, Alpine

Franco Colapinto, Alpine

Foto de: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

Franco Colapinto tuvo un sábado complicado en el circuito urbano de Marina Bay, donde una falla mecánica lo dejó fuera de la carrera sprint y luego no pudo repetir en la Q2 el rendimiento que había mostrado en la primera fase de la clasificación para el Gran Premio de Singapur.

El piloto argentino comenzó el día desde la 11ª posición en la parrilla de la carrera sprint, con expectativas de luchar por los puntos en una competencia que arrancó con sectores de la pista mojados debido a la lluvia que cayó poco antes de la salida.

Sin embargo, Colapinto quedó detenido en la curva 14 durante un período de coche de seguridad y tuvo que abandonar por un problema que Alpine identificó posteriormente en el sistema de almacenamiento de energía de su A526.

El equipo de Enstone reemplazó el componente antes de la clasificación por otro que ya formaba parte de los elementos disponibles para el argentino, por lo que no recibió ninguna penalización en la parrilla.

Colapinto regresó a la pista para la clasificación y comenzó con un buen rendimiento en la Q1, donde marcó el noveno mejor tiempo, a solo 79 milésimas de su compañero de equipo, Pierre Gasly.

Sin embargo, el panorama cambió por completo en la Q2. El argentino sufrió una importante pérdida de agarre trasero y dificultades con el balance del monoplaza, lo que le impidió mejorar lo suficiente como para avanzar a la Q3.

Finalmente, Colapinto terminó 16° en la clasificación -arrancará 15°-, mientras que Gasly consiguió avanzar hasta la última fase y aseguró el séptimo puesto en la parrilla para la carrera del domingo.

Alpine busca respuestas a los problemas de Colapinto

Tras la actividad del sábado, Steve Nielsen, director deportivo de Alpine, reconoció las dificultades que atravesó Colapinto y aseguró que el equipo trabaja para comprender lo sucedido durante la clasificación.

"Franco quedó detenido en la pista por un supuesto problema en el sistema de almacenamiento de energía, que identificamos y reemplazamos antes de la clasificación", explicó Nielsen.

También lee:

"Tuvo más dificultades con el balance del auto y el agarre trasero durante la clasificación, algo que estamos analizando para comprender y mejorar", agregó.

Las palabras del directivo llegaron después de que el propio Colapinto expresara su desconcierto por el cambio en el comportamiento de su Alpine entre la Q1 y la Q2, al calificar su última fase de la clasificación como un "desastre".

Gasly le da una esperanza a Alpine para el domingo

Mientras Colapinto enfrentaba una jornada difícil, Gasly consiguió cerrar el sábado con un resultado positivo para Alpine al clasificarse séptimo para la carrera principal.

Nielsen destacó el rendimiento del francés, especialmente por la importancia de aspirar a  sumar puntos el domingo para la lucha que mantiene el equipo en el campeonato de constructores.

"Al final fue un día agridulce para nosotros, pero, lo que es más importante, lo terminamos con una nota positiva gracias a la excelente actuación de Pierre en la clasificación", señaló.

"Eso significa que largará séptimo en la parrilla para la carrera de mañana y nos da una excelente oportunidad de sumar algunos puntos, algo que es cada vez más importante para nosotros en nuestra lucha en el campeonato".

El director deportivo también señaló problemas de potencia que afectaron a Gasly durante la carrera sprint, en la que terminó fuera de los puestos que otorgaban puntos.

"La carrera sprint no salió según lo previsto. Pierre tuvo problemas de potencia durante toda la carrera y eso significó que no contara con las herramientas necesarias para luchar contra los pilotos que tenía delante, quienes finalmente sumaron puntos valiosos", explicó.

Con Gasly largando séptimo y Colapinto desde la 15ª posición tras la penalización de George Russell, Alpine buscará recuperarse el domingo en un circuito donde los adelantamientos suelen resultar complicados.

"Es importante que mañana apuntemos a tener una carrera sin contratiempos, que nos apoyemos en algunos de nuestros puntos fuertes de los últimos domingos y que intentemos colocarnos en una posición que nos permita sumar la mayor cantidad de puntos posible", concluyó Nielsen.

También lee:

Share Or Save This Story

Artículo previo Fernando Alonso señala que los equipos top de F1 quieren que las sprint "sean aburridas"

Top Comments
More from
Federico Faturos

Así vivimos la clasificación del GP de Singapur de F1 2026 en Marina Bay

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Singapur
Así vivimos la clasificación del GP de Singapur de F1 2026 en Marina Bay

Colapinto queda desconcertado con su Alpine tras la clasificación en Singapur: "Fue un desastre"

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Singapur
Colapinto queda desconcertado con su Alpine tras la clasificación en Singapur: "Fue un desastre"

Los resultados completos de la clasificación para el GP de Singapur de F1 2026

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Singapur
Los resultados completos de la clasificación para el GP de Singapur de F1 2026
More from
Franco Colapinto

Alpine cambia piezas en el auto de Colapinto mientras investiga la falla en Singapur

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Singapur
Alpine cambia piezas en el auto de Colapinto mientras investiga la falla en Singapur

Qué le pasó a Franco Colapinto en la sprint de Singapur: "Había una oportunidad"

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Singapur
Qué le pasó a Franco Colapinto en la sprint de Singapur: "Había una oportunidad"

Franco Colapinto, a las puertas del top 10 en Singapur y promete más: "Vamos a estar mejor mañana"

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Singapur
Franco Colapinto, a las puertas del top 10 en Singapur y promete más: "Vamos a estar mejor mañana"
More from
Alpine

La duda de Gasly en Alpine tras llegar al top 10 en la clasificación sprint de Singapur

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Singapur
La duda de Gasly en Alpine tras llegar al top 10 en la clasificación sprint de Singapur

Por qué el antecedente de Bakú es la esperanza para Alpine en el GP de Singapur de F1

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Singapur
Por qué el antecedente de Bakú es la esperanza para Alpine en el GP de Singapur de F1

Colapinto revela el objetivo con Alpine para el Gran Premio de Singapur de F1

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Singapur
Colapinto revela el objetivo con Alpine para el Gran Premio de Singapur de F1

Últimas noticias

Hamilton explica cómo un pequeño cambio en el Ferrari lo dejó sin la pole en Singapur

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP de Singapur
Hamilton explica cómo un pequeño cambio en el Ferrari lo dejó sin la pole en Singapur

Stella advierte a Norris y Piastri tras su choque en Singapur: "nadie por encima del equipo"

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP de Singapur
Stella advierte a Norris y Piastri tras su choque en Singapur: "nadie por encima del equipo"

Martín asume el fallo de Aprilia en Indonesia: "Estamos aquí para ganar y perder juntos"

MotoGP
MGP MotoGP
GP de Indonesia
Martín asume el fallo de Aprilia en Indonesia: "Estamos aquí para ganar y perder juntos"

Antonelli ve potencial en el nuevo paquete de Mercedes, pero admite margen de uso muy reducido

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP de Singapur
Antonelli ve potencial en el nuevo paquete de Mercedes, pero admite margen de uso muy reducido