La respuesta de Alpine a las dificultades de Colapinto en Singapur: "Estamos trabajando para comprender"

Franco Colapinto tuvo un sábado complicado en el circuito urbano de Marina Bay, donde una falla mecánica lo dejó fuera de la carrera sprint y luego no pudo repetir en la Q2 el rendimiento que había mostrado en la primera fase de la clasificación para el Gran Premio de Singapur.

El piloto argentino comenzó el día desde la 11ª posición en la parrilla de la carrera sprint, con expectativas de luchar por los puntos en una competencia que arrancó con sectores de la pista mojados debido a la lluvia que cayó poco antes de la salida.

Sin embargo, Colapinto quedó detenido en la curva 14 durante un período de coche de seguridad y tuvo que abandonar por un problema que Alpine identificó posteriormente en el sistema de almacenamiento de energía de su A526.

El equipo de Enstone reemplazó el componente antes de la clasificación por otro que ya formaba parte de los elementos disponibles para el argentino, por lo que no recibió ninguna penalización en la parrilla.

Colapinto regresó a la pista para la clasificación y comenzó con un buen rendimiento en la Q1, donde marcó el noveno mejor tiempo, a solo 79 milésimas de su compañero de equipo, Pierre Gasly.

Sin embargo, el panorama cambió por completo en la Q2. El argentino sufrió una importante pérdida de agarre trasero y dificultades con el balance del monoplaza, lo que le impidió mejorar lo suficiente como para avanzar a la Q3.

Finalmente, Colapinto terminó 16° en la clasificación -arrancará 15°-, mientras que Gasly consiguió avanzar hasta la última fase y aseguró el séptimo puesto en la parrilla para la carrera del domingo.

Alpine busca respuestas a los problemas de Colapinto

Tras la actividad del sábado, Steve Nielsen, director deportivo de Alpine, reconoció las dificultades que atravesó Colapinto y aseguró que el equipo trabaja para comprender lo sucedido durante la clasificación.

"Franco quedó detenido en la pista por un supuesto problema en el sistema de almacenamiento de energía, que identificamos y reemplazamos antes de la clasificación", explicó Nielsen.

"Tuvo más dificultades con el balance del auto y el agarre trasero durante la clasificación, algo que estamos analizando para comprender y mejorar", agregó.

Las palabras del directivo llegaron después de que el propio Colapinto expresara su desconcierto por el cambio en el comportamiento de su Alpine entre la Q1 y la Q2, al calificar su última fase de la clasificación como un "desastre".

Gasly le da una esperanza a Alpine para el domingo

Mientras Colapinto enfrentaba una jornada difícil, Gasly consiguió cerrar el sábado con un resultado positivo para Alpine al clasificarse séptimo para la carrera principal.

Nielsen destacó el rendimiento del francés, especialmente por la importancia de aspirar a sumar puntos el domingo para la lucha que mantiene el equipo en el campeonato de constructores.

"Al final fue un día agridulce para nosotros, pero, lo que es más importante, lo terminamos con una nota positiva gracias a la excelente actuación de Pierre en la clasificación", señaló.

"Eso significa que largará séptimo en la parrilla para la carrera de mañana y nos da una excelente oportunidad de sumar algunos puntos, algo que es cada vez más importante para nosotros en nuestra lucha en el campeonato".

El director deportivo también señaló problemas de potencia que afectaron a Gasly durante la carrera sprint, en la que terminó fuera de los puestos que otorgaban puntos.

"La carrera sprint no salió según lo previsto. Pierre tuvo problemas de potencia durante toda la carrera y eso significó que no contara con las herramientas necesarias para luchar contra los pilotos que tenía delante, quienes finalmente sumaron puntos valiosos", explicó.

Con Gasly largando séptimo y Colapinto desde la 15ª posición tras la penalización de George Russell, Alpine buscará recuperarse el domingo en un circuito donde los adelantamientos suelen resultar complicados.

"Es importante que mañana apuntemos a tener una carrera sin contratiempos, que nos apoyemos en algunos de nuestros puntos fuertes de los últimos domingos y que intentemos colocarnos en una posición que nos permita sumar la mayor cantidad de puntos posible", concluyó Nielsen.