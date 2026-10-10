Russell, sin rodeos tras chocar cuando lideraba en Singapur: "Un día muy malo por culpa de mi propio error"

George Russell admitió que fue un error propio lo que lo llevó a estrellarse y abandonar la carrera sprint del Gran Premio de Singapur, un accidente que pudo haber lastrado su rendimiento en la clasificación.

Russell, que salía desde la primera fila, se puso líder en una pista parcialmente mojada de Marina Bay con una salida mucho mejor que la del poleman Max Verstappen, pero perdió el control al abrirse apenas un poco en la salida de la última curva durante la segunda vuelta. El británico golpeó contra el muro interior y se retiró de la carrera.

Como demostró su segundo puesto en la parrilla, Russell había sido rápido en la clasificación sprint, pero no pudo pasar del sexto puesto en la sesión principal de clasificación, algo que cree que se debe a que sus mecánicos tuvieron que reconstruir a toda prisa su Scoche.

"Obviamente, un día muy malo en general, y derivado de mi propio error", comentó Russell tras clasificar sexto, aunque arrancará último por la penalización que arrastra por cambios en el motor.

"El coche no se sentía exactamente igual. Estaba sufriendo con la parte trasera y luego estaba sobrecalentando los neumáticos, y fue un poco una espiral descendente, mientras que ayer todo encajó y todo funcionaba bien, así que tenemos que ver por qué fue así.

George Russell, Mercedes Photo by: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

"[Esto] no es, a veces, una sorpresa cuando todo el equipo lo está volviendo a montar tan rápido y obviamente ha estado contra el muro. Ayer fuimos competitivos en cada vuelta que dimos, y hoy no fue el caso".

Esa es una teoría que el director del equipo Mercedes, Toto Wolff, puede respaldar, aunque la escudería todavía necesita investigarlo.

"Con George, el coche se terminó en en el último minuto", dijo Wolff a Sky Alemania. "El suelo probablemente no está exactamente como debería. Así que, en conjunto, fue una buena actuación".

Preguntado por a qué podía aspirar en la carrera al arrancar último, Russell se mostró indeciso de cara al domingo.

El piloto de 28 años es consciente de que, aunque Kimi Antonelli arrasó hasta la victoria desde el 19º puesto en el Gran Premio de Italia, en Azerbaiyán necesitó 17 vueltas para remontar desde el 16º puesto de la parrilla hasta volver al top 10.

Entonces, ¿qué cree Russell que es realista para la carrera principal en Singapur?, preguntó Motorsport.com. Con Mercedes más que exigido por Red Bull y Ferrari en lo que va de fin de semana, el inglés simplemente espera sumar puntos. "Va a ser muy difícil", añadió.

"Kimi obviamente tuvo una carrera saliendo 19º y ganó, y otra saliendo 16º y solo estaba hasta la P10 a falta de 10 vueltas o lo que fuera. Mismo piloto, mismo coche, pero resultados muy diferentes. Así que, para responder a tu pregunta, realmente no lo sé".