Por qué Aston Martin es un destino más atractivo de lo que parece en el mercado de pilotos de F1

Si hay un claro perdedor tras la primera mitad de la temporada 2026 de Fórmula 1 —entre las muchas clasificaciones que inevitablemente surgen en esta época del año—, Aston Martin es un candidato evidente.

Adrian Newey admitió, antes de la introducción de las mejoras para el Gran Premio de Hungría, que la campaña hasta ese momento había sido "una pesadilla" y que los pilotos apenas habían podido competir, sencillamente porque la diferencia con el recién llegado Cadillac era ya de un segundo completo en varios fines de semana.

No parece precisamente el lugar ideal donde estar y, seamos claros: probablemente no tenga por qué serlo. Si Fernando Alonso se mantiene fiel a la filosofía que compartió a finales del año pasado, tal vez debería continuar una temporada más. Por aquel entonces, el bicampeón de F1 afirmó que se retiraría si el coche fuera competitivo, lo que le permitiría despedirse en lo más alto. Si eso no ocurría, sugirió que podría verse obligado a seguir un poco más.

Aun así, Aston Martin es un destino más atractivo de lo que sugieren sus resultados actuales. Es cierto que los resultados han sido pésimos, pero parte de la decepción se debe a unas expectativas excesivamente simplistas y poco realistas.

Con una fábrica de última generación en Silverstone, un túnel de viento recién estrenado, Adrian Newey como su legendario diseñador y una asociación oficial con Honda, resultaba muy fácil asumir que ya se contaba con los ingredientes necesarios para triunfar desde el primer momento bajo el nuevo reglamento.

La realidad es que todos esos ingredientes siguen ahí, pero lograr que funcionen en conjunto requiere más tiempo del previsto; mucho más tiempo, de hecho. Esto se aplica a los tres elementos mencionados anteriormente.

Aston ha sido el equipo más lento en muchos Grandes Premios de la temporada 2026 de F1. Photo by: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

Newey ha afirmado que Aston Martin cuenta ahora con las mejores instalaciones de la F1, pero también ha subrayado que sacar el máximo partido a esas herramientas requiere tiempo. Según Newey, esto también ha afectado a su propio trabajo. Debido a su incorporación tardía y a que el nuevo túnel de viento de Aston Martin no entró en funcionamiento hasta una fecha relativamente avanzada, se vio constantemente obligado a recuperar terreno.

"Tomamos la decisión, acertada o no, de retrasar [la introducción de nuestro modelo en el túnel de viento] dos semanas más hasta tener operativo nuestro propio túnel, en lugar de empezar en Brackley durante un periodo muy breve para luego tener que trasladarnos de nuevo", declaró.

"Esa fue la cronología de los hechos. Fue un proceso de preparación complejo, diría yo, por lo que todo iba un paso por detrás en ese sentido. Pero haces lo que puedes y sigues adelante".

Además, Honda se ha encontrado con muchos más problemas de los previstos inicialmente. Resulta casi inconcebible que, tal y como reveló Newey en Melbourne, Aston Martin no descubriera el verdadero estado del proyecto de F1 de Honda hasta noviembre de 2025. Si realmente fue así, ¿qué tipo de diligencia debida se llevó a cabo previamente? Esto sugeriría que, ya en 2023, Aston Martin no era plenamente consciente de lo que implicaba el acuerdo, algo increíble para un proyecto tan ambicioso.

Sea como fuere, la realidad es que la actual operación de Honda en la F1 es muy distinta de la que cosechó tantos éxitos con Red Bull, ya que se ha construido en gran medida con personal nuevo.

"Honda es una empresa muy particular. El personal rota constantemente entre los proyectos de coches de calle y el proyecto de Fórmula 1", explicó el ingeniero jefe Shintaro Orihara en una entrevista reciente con Autosport.

Honda ganó el título mundial de F1 con Red Bull; ¿hará lo mismo con Aston? Photo by: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

"El año pasado incorporamos a muchas personas —no necesariamente nuevas en la empresa, sino profesionales de gran talento provenientes de proyectos de coches de calle—, además de contar con personal que permaneció del proyecto de Red Bull.

"Como siempre, desarrollamos talento en nuestro proyecto de Fórmula 1 para potenciar el conocimiento de Honda. Sin embargo, probablemente hacia finales del año pasado, nos dimos cuenta de que nuestro nivel general de desarrollo de personal no bastaba para las exigencias de la Fórmula 1".

Desde entonces, Honda ha tomado diversas medidas para abordar esta cuestión, incluida la reincorporación de personal experimentado al proyecto. Aun así, la marca reconoce que superar el déficit actual llevará tiempo.

¿Fue la mejora introducida en Hungría la primera señal de recuperación?

La conclusión es que las expectativas fueron excesivamente altas en todos los ámbitos y que lograr el éxito ha resultado ser un rompecabezas mucho más complejo de lo que se pensaba inicialmente.

No obstante, todos los ingredientes para el éxito siguen ahí. La nueva fábrica acabará dando resultados; Honda cree que puede volver a ser un competidor de primer nivel en la F1 para finales de 2027 o principios de 2028, y Newey ya ha mostrado signos de progreso.

Esto quedó patente en Hungría, donde se presentó el primer paquete importante de mejoras para el AMR26. Por supuesto, dichas mejoras no llevaron a Aston Martin de inmediato al lugar donde aspira a estar, pero, si nos atenemos estrictamente a las cifras, el avance fue significativo.

Aston llevó a Hungría lo que era esencialmente un chasis de "especificación B". Photo by: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

A continuación se presentan las cifras del socio de datos Paceteq, que calculó el ritmo de carrera puro para cada Gran Premio. Estas representan el déficit medio de Aston Martin —en segundos por vuelta— respecto a la cabeza de carrera.

Las enormes desventajas registradas en Silverstone y Spa están algo distorsionadas debido a que son circuitos largos y a que, para entonces, todos los rivales ya habían introducido numerosas mejoras, mientras que Aston Martin se vio obligado a esperar y apostarlo todo a la cita de Hungría.

El Hungaroring es, por naturaleza, un circuito mucho más corto donde las diferencias suelen ser menores. Además, allí las limitaciones de la unidad de potencia influyeron menos.

Aun así, el progreso es notable. Según los datos de ritmo de carrera de Paceteq, Aston Martin no solo superó a Cadillac, sino también a Williams y Haas. La desventaja respecto a Alpine en este circuito fue de poco más de una décima de segundo, si bien el equipo francés aguarda con interés sus propias mejoras para Zandvoort.

Estos avances sugieren, al menos, que hay luz al final del túnel. Newey ha logrado ganar tiempo por vuelta y el llamativo concepto del coche aún debería ofrecer margen para seguir mejorando. Cualquiera que pasee por el *pit lane* puede apreciar lo agresivo que sigue siendo el Aston Martin: no solo por su inclinación longitudinal (*rake*), sino también por su *undercut*, las soluciones extremas en la suspensión trasera y otros muchos rasgos de diseño. Newey aún no ha explotado el verdadero potencial de este concepto, pero el hecho de no haberlo descartado por completo sugiere —conociendo a Newey— que sigue viendo potencial oculto en la vía que ha elegido.

Si Honda también logra dar un paso adelante significativo con su primera mejora ADUO en Zandvoort, surgirá un renovado optimismo. Si Lawrence Stroll consigue mantener la paciencia y acaba nombrando a un jefe de equipo competente, como Jonathan Wheatley —permitiendo así que Newey se centre exclusivamente en sus labores de diseño—, es posible que las piezas restantes del rompecabezas terminen encajando.

Aston llevará un motor mejorado a Zandvoort a finales de agosto. Photo by: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

Sí, todo esto está sucediendo mucho más tarde de lo previsto y, efectivamente, al proyecto le queda un camino extremadamente largo por recorrer. Sin embargo, existen señales claras de potencial.

Como afirmó Alonso con seguridad en Hungría: "Lleva tiempo, pero no tengo dudas, ni una sola duda, de que Adrian entregará el mejor coche de la parrilla tarde o temprano.

"En cuanto a la unidad de potencia, tampoco tengo dudas. Creo que es cuestión de tiempo que Honda solucione los problemas, ya que es lo que han hecho durante los últimos 40 años en la competición".

Otra cuestión es si el piloto español, de 45 años, seguirá en activo para disfrutar de los frutos de este trabajo. Pero, de no ser así, varios pilotos harían bien en considerar, al menos, el proyecto de Aston Martin; especialmente aquellos como Carlos Sainz, que actualmente parece algo estancado, o cualquier piloto que pudiera verse perjudicado si el mercado de fichajes de los cuatro equipos punteros vuelve a moverse.

Durante la primera mitad de 2025, incluso se vinculó a Max Verstappen con el equipo de Silverstone, un hecho que ilustraba a la perfección las expectativas, poco realistas, que existían en aquel momento. Aunque atraer a un piloto de su calibre parece ahora casi imposible, Aston Martin podría convertirse en un destino muy atractivo para muchos otros, mucho más de lo que sugieren sus resultados actuales.

Sí, el comienzo ha sido desastroso, pero la paciencia es una virtud. Y, con el tiempo, este proyecto bien podría acabar demostrándolo.

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Williams ha tenido un mal 2026, por lo que Sainz podría buscar cambiar de aires. Photo by: Clive Mason / Getty Images