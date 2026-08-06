Emerson Fittipaldi respalda a Hamilton en su lucha por el título de F1 con Ferrari

El dos veces campeón de Fórmula 1, Emerson Fittipaldi, afirma estar encantado con el resurgimiento de Lewis Hamilton en Ferrari y confiesa que espera que el piloto británico pueda plantear una seria amenaza por el título en la segunda mitad de la temporada.

Hamilton se encuentra actualmente en su segundo año con la escudería de Maranello. Aunque su primera temporada con el equipo llevó a algunos a cuestionar si podría seguir compitiendo al más alto nivel frente a su compañero de equipo, Charles Leclerc, Fittipaldi cree que el siete veces campeón ha acallado a sus detractores este año.

Su primera temporada con Ferrari resultó complicada mientras se adaptaba al equipo, pero tras la primera mitad de la temporada de 2026, Hamilton ocupa el segundo puesto en el campeonato de pilotos.

"Me alegró mucho ver que Lewis y Ferrari iban tan rápido", declaró Fittipaldi a F1.com. "Recuerdo que el año pasado… me pasó a mí en un , en la IndyCar, y en la F1, cuando te haces mayor la gente empieza a decir: “Bueno, ya no sabe pilotar”, y el año pasado todo el mundo criticaba a Lewis.

“No puede ganar a Leclerc, es demasiado mayor”. Ahora está en plena forma. Es bueno para el deporte y bueno para los aficionados. Ver a Ferrari volver a ganar, y a Lewis volver a ganar, es fantástico.

Emerson Fittipaldi Foto de: Andy Hone/LAT Images vía Getty Images

"Una cosa de la que nadie habla mucho es del nuevo monoplaza. Es más pequeño, tiene menos carga aerodinámica y, en mi opinión, eso hace que sea más difícil conducir rápido. Pone de manifiesto más talento.

"Esa es una de las razones por las que Lewis ha mejorado: su control del coche, su tacto con él… Es un piloto con un talento extraordinario. Está en su segundo año con Ferrari, conoce a los ingenieros y conoce el sistema".

De cara a lo que queda de la temporada 2026, Fittipaldi está deseando ver a Hamilton llevar la lucha por el título de pilotos hasta el último momento.

"Espero de verdad que Lewis luche por el campeonato", añadió el brasileño. "Sería fantástico ver a Lewis y a Ferrari más fuertes, compitiendo codo con codo con Mercedes. Eso espero. Siento un gran respeto por Fred Vasseur.

"Cuando era propietario del A1 Team Brazil [en el A1 Grand Prix], Fred [y su escudería ART Grand Prix] se encargaron de gestionar nuestro equipo e hicieron un gran trabajo. Es un buen tipo, un tipo de primera. ¡Creo que ahora ya conoce bien a los italianos! Así que la segunda parte debería ser interesante".