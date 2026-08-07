Valoraciones de mitad de temporada F1 2026: Cadillac tiene un comienzo respetable

No es frecuente que surjan equipos de Fórmula 1 totalmente nuevos, por lo que siempre resulta difícil saber qué esperar de una nueva escudería. Tras un largo proceso de admisión, el equipo Cadillac —que cuenta con una sólida financiación— llegó en circunstancias muy distintas a las de la anterior aventura de su jefe de equipo, Graeme Lowdon, con Manor. Sin embargo, también tuvo que fabricar o adquirir una mayor cantidad de piezas propias en comparación con Haas, el último equipo nuevo que se incorporó a la categoría en 2016 bajo un reglamento diferente.

Si a esto le sumamos la complejidad del reglamento de unidades de potencia para 2026, Cadillac se enfrentaba a un desafío considerable. No obstante, impulsado por los veteranos ganadores de Grandes Premios Sergio Pérez y Valtteri Bottas, el equipo de propiedad estadounidense tuvo un comienzo respetable, logrando una calificación de "C" (aceptable) antes del parón veraniego.

Panorama de 2026

Cadillac ocupa el último puesto de la clasificación de F1 (undécima posición) sin haber sumado puntos, aunque estuvo cerca de conseguir su primera unidad en un Gran Premio de Mónaco marcado por las penalizaciones, donde Pérez terminó undécimo.

Tras haber logrado mantenerse por delante de un Aston Martin en dificultades durante gran parte de la temporada, la importante actualización que su rival introdujo en Hungría relegó de nuevo a Cadillac al fondo de la parrilla. Además, los nueve abandonos de Cadillac representan la segunda cifra más alta de la parrilla, solo por detrás de Aston Martin.

Sergio Pérez se reúne con aficionados de Cadillac F1 en el Gran Premio de Miami. Photo by: Cadillac Communications

Lo positivo: un rendimiento respetable y una estética elegante

Había multitud de aspectos que podrían haber salido mal para Cadillac, pero cabe aplaudir al undécimo equipo de la F1 por haber cumplido todos los plazos, desde su primera jornada de rodaje —fría y lluviosa— en Silverstone hasta las pruebas iniciales en Barcelona.

Fuera de la pista, la escudería no desentonó en absoluto al llegar a Melbourne, al presentar su elegante motorhome en el puerto de Mónaco o al causar gran impacto con su debut en casa, en Miami.

Sin embargo, en la F1 es el cronómetro el que cuenta la verdadera historia, y Cadillac disipó rápidamente cualquier temor relacionado con la regla del 107%, situándose a unos tres segundos del ritmo de los líderes. Posteriormente, introdujo un número impresionante de mejoras en el MAC-26 —llamado así en honor a Mario Andretti— para, al menos, mantener el paso frente a las mejoras realizadas por el resto de la parrilla. Para un equipo recién llegado, mantener ese ritmo constante de desarrollo no es tarea fácil.

Photo by: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

Lo negativo: es inevitable pasar por los problemas propios de una etapa de crecimiento

Cadillac también ha enfrentado bastantes contratiempos, incluidos diversos problemas de fiabilidad e inconsistencias. Algunos de ellos escapaban a su control directo, ya que gran parte de la producción se realiza a través de terceros. Sin embargo, perder ambos coches debido al sobrecalentamiento de los frenos en el Gran Premio de Austria —y ver cómo el problema reaparecía en Hungría— es algo que no puede seguir ocurriendo.

Al mismo tiempo, sus pilotos empiezan a frustrarse ante lo que perciben como una falta de avances, tanto en rendimiento como en las operaciones en pista; una situación que, según insiste Lowdon, genera el "nivel adecuado" de tensión para impulsar al equipo hacia adelante.

Nada de esto resulta especialmente sorprendente para una escudería recién llegada que ha derramado sangre, sudor y lágrimas para alcanzar su posición actual, y que alberga planes ambiciosos para no permanecer mucho tiempo en la cola de la parrilla.

Cadillac team boss Graeme Lowdon, CEO Dan Towriss and Cassidy Towriss. Photo by: Michael Potts / LAT Images via Getty Images

Lo que dicen

Lowdon: "Es muy difícil saber dónde debería situarse un equipo nuevo, ya que todo es relativo. Pero si analizamos los parámetros que medimos —como el nivel de ejecución, el cumplimiento de los plazos para las pruebas iniciales del coche, el uso del banco de potencia completo en el momento adecuado, la participación en las carreras cuando corresponde, etcétera—, vemos que hemos cumplido con todos los objetivos.

"El hecho de haber superado en ritmo a un equipo muy consolidado demuestra que todos los integrantes del equipo han realizado un trabajo extraordinario. Asimismo, cuando hemos tenido problemas, se nos ha juzgado —con toda razón— bajo el mismo rasero que a cualquier otro equipo. Seguimos persiguiendo al resto de la parrilla, pero, dada la dificultad que conlleva ganar milésimas durante el desarrollo de un monoplaza, avanzamos prácticamente por la misma senda que los demás".

"Al mismo tiempo, somos conscientes de que este es nuestro undécimo Gran Premio; por tanto, estamos sentando las bases al mismo tiempo que intentamos competir".