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Fórmula 1 GP de España

Steiner critica el gesto de Norris con Coca-Cola en España y lo tacha de "poco profesional"

Guenther Steiner ha criticado a Lando Norris por beber Coca-Cola en la sala de recuperación del Gran Premio de España.

Lydia Mee
Publicado:
Lando Norris, McLaren

El exdirector del equipo Haas de Fórmula 1, Guenther Steiner, ha criticado el momento de Lando Norris en la sala de recuperación con una Coca-Cola tras el Gran Premio de España en Madrid, alegando que fue una actitud poco profesional por parte del piloto McLaren.

Tras terminar tercero en el circuito de Madrid, se vio a Norris, de , bebiendo una Coca-Cola en la sala de relajación. Dado que la empresa rival de bebidas PepsiCo tiene un acuerdo de colaboración con la F1, un responsable pidió al campeón de 2025 que dejara la bebida. Este respondió con firmeza: "Acabo de correr una carrera, así que puedo beber lo que quiera. Muchas gracias".

El momento se convirtió rápidamente en tema de conversación en Internet, y muchos aficionados elogiaron a Norris. Sin embargo, Steiner argumentó durante el podcast "The Red Flags" que no debería haberlo hecho.

"Si eres un profesional, no haces eso. Y punto", afirmó el exjefe de equipo. "Sabes lo que puedes hacer y lo que no puedes hacer. Estás bien entrenado. No debería haberlo hecho. ¿Es malo que lo haya hecho? ¿Va a salir alguien herido? No. Pero, como profesional, no deberías hacerlo. Pero lo ha hecho. ¿Y sabes qué? Me importa un comino".

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Lando Norris, McLaren

Lando Norris, McLaren

Foto de: Federico Basile

Steiner añadió, cuando se le preguntó si se debía a la colaboración de Pepsi con la F1: "Todo va por categorías. Lo venden y, obviamente, si no pagas, no puedes tenerlo. Y él se tomó una Coca-Cola. No fue lo más inteligente que pudo hacer.

"Pero, como he dicho, no me importa porque, para Coca-Cola, ha salido bastante bien. Ha sido bastante bueno para [Coca-Cola]. Si no hubieran dicho nada, nadie se habría dado cuenta siquiera, pero como se le ha dado tanto bombo, ahora es todo un tema, y ahora Coca-Cola se está riendo".

Norris terminó la carrera en tercera posición tras salir desde la pole y perder el liderato durante una intervención inoportuna del coche de seguridad virtual. Actualmente ocupa el cuarto puesto en la clasificación de pilotos con 186 puntos, a 106 puntos del líder del campeonato, Kimi Antonelli.

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