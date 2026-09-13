La Coca-Cola de Norris en la sala de enfriamiento desata elogios en redes, pero el enojo de F1
Lando Norris recibió elogios de los aficionados de la Fórmula 1 tras rechazar firmemente una petición de guardar una lata de Coca-Cola en la sala de enfriamiento
Los fans de Formula 1 han elogiado a Lando Norris después de que rechazara la petición de un oficial de no beber Coca-Cola en la sala de enfriamiento tras el Gran Premio de España.
El campeón de 2025 terminó tercero en la carrera inaugural en el circuito de Madring, tras perder una ventaja cómoda debido a un coche de seguridad virtual inoportuno.
Después de salir desde la pole position, Norris había construido una ventaja decente sobre el piloto de Mercedes Kimi Antonelli durante el primer stint. Pero su carrera cambió cuando el piloto de Aston Martin Lance Stroll se detuvo en la curva 20.
El coche de seguridad virtual se desplegó momentos después de que Norris hubiera pasado la entrada a boxes, obligando al piloto de McLaren a completar una vuelta lenta mientras Antonelli y Max Verstappen de Red Bull aprovechaban paradas en boxes baratas.
Antonelli terminó ganando el gran premio, ampliando su ventaja en el campeonato.
Tras la carrera, se vio a Norris en la sala de enfriamiento bebiendo una lata de Coca-Cola. La marca de bebidas es patrocinadora de McLaren, pero no es socia de F1. De hecho, F1 tiene una asociación con el mayor rival de Coca-Cola, PepsiCo.
Cuando un oficial le pidió que guardara la bebida, Norris respondió con firmeza: "Acabo de hacer una carrera, así que puedo beber lo que quiera. Muchas gracias."
Lando Norris, McLaren
Photo by: James Sutton / LAT Images via Getty Images
El momento se difundió rápidamente por las redes sociales, con muchos fans elogiando al británico por su respuesta.
"ESTO es lo más destacado de Madring," comentó un fan en Reddit, mientras otro añadió: "La ironía es que su intento de detenerlo ha hecho que muchísima más gente se fije en esto."
"Me encanta esta versión de Lando. Kimi aprendiendo de Max y Lando cómo manejarse ante los medios será divertidísimo," publicó otra persona, y otro fan comentó: "Max aparecerá con un pack de seis Red Bull en la próxima carrera. Me gusta este Lando."
"Reacción válida, después de que lo j*dieran así en esa MALDITA carrera," decía otro comentario.
Otros comentarios incluían: "¡Exactamente así, Lando! Bien por él," y "Apoyo totalmente el descaro de Lando. Fue sexy. Está cansado y teniendo un mal día. No está mostrando etiquetas. Dejen que el hombre se dé un capricho."
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