Colapinto revela cómo aprendió de Monza para lucirse en Madring

Franco Colapinto se había quedado con gusto a poco el sábado de la Fórmula 1 en Monza tras no haber podido conseguir más que un octavo puesto en una Q3 donde su compañero de equipo, Pierre Gasly, logró una sorprendente pole position.

El resultado fue particularmente frustrante porque el piloto de 23 años había estado al nivel del francés durante los entrenamientos y en la Q1 de la clasificación, cuando Gasly quedó primero y Colapinto fue cuarto, a tan solo 50 milésimas de diferencia.

Sin embargo, Gasly luego fue tres décimas más veloz en la Q2 y la distancia se amplió a cuatro décimas en la definitiva Q3, lo cual dejó a Colapinto en busca de respuestas.

"Pierre fue muy rápido durante toda la clasificación. En la Q1 estuve muy cerca y creo que, a medida que avanzaron las sesiones, él siguió mejorando más que yo", dijo el argentino entonces.

"Tengo mucho por trabajar de mi lado para entender eso y aprender de cuánto mejoraba él en cada intento mientras yo me quedaba un poco atrás".

No fueron palabras vacías por parte de Colapinto, ya que después del Gran Premio de Italia ahondó en los datos para comprender qué había pasado, lo cual dio sus frutos el pasado fin de semana en España.

Colapinto fue consistentemente más veloz que su compañero de garaje en la clasificación de Madring y se lució en particular con su vuelta final en la Q2 para entrar a la Q3, después de haber tenido que abortar su primer intento cuando se vio sorprendido por el auto en la veloz curva La Monumental, lo que resultó en una de las salvadas del año en la F1.

Franco Colapinto, Alpine Photo by: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

"La clasificación de ayer fue una de las mejores que hice, con vueltas muy, muy perfectas y metiendo el auto en la Q3. Siempre iba a ser complicado con los Audi y los Racing Bulls yendo muy rápido acá", dijo Colapinto ante los medios, entre ellos Motorsport.com, al concluir séptimo el domingo en la carrera, el mejor detrás de los equipos top, e incluso delante del McLaren de Oscar Piastri.

"Hoy nos mantuvimos por delante en la carrera y sumamos muchos puntos. Así que estoy muy feliz. Una vez más, es algo extremadamente positivo y estoy muy contento con el ritmo y los resultados".

Colapinto ejecutó un fin de semana sin errores en el desafiante circuito de Madring, que puso a prueba tanto a jóvenes, como Arvid Lindblad y Oliver Bearman, como a los más experimentados, como Lewis Hamilton o el poleman Lando Norris.

"Cumplí con todo y estoy muy conforme con eso. Creo que después de Monza aprendí mucho de la clasificación de Pierre y traté de dar un paso adelante aquí. Lo hice y volví a maximizar todo", comentó.

Preguntado por Motorsport.com cuáles habían sido las enseñanzas que sacó de lo hecho por Gasly en Monza, el argentino explicó: "Creo que un poco de todo. Él tiene más experiencia y los pasos que iba dando en todo, tanto en la conducción como en la gestión de la energía, de una tanda a otra, de la Q1 a la Q2 y de la Q2 a la Q3, eran muy claros. Aprendí de eso".

"Creo que aquí estuve realmente muy enchufado en la clasificación, en un circuito muy difícil. Probablemente sea el más difícil del año para hacer una vuelta perfecta y también el más satisfactorio cuando lo conseguís. Tanto la Q2 como la Q3 fueron vueltas increíbles. Una vez más, di un paso adelante ahí y eso es lo que estaba buscando. Así que estoy contento con eso".